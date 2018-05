Dr. Oz : un charlatan à la Maison-Blanche

Dernièrement, Donald Trump a annoncé la nomination du célèbre docteur Mehmet Öz, au Conseil du sport, de la nutrition et de la santé, un organe majeur de la Maison-Blanche qui s’occupe, entre autres, de promouvoir un mode de vie sain.

Surnommé «le médecin préféré des Américains» (et d’Oprah) par plusieurs, le chirurgien cardiaque est connu pour son émission de télé The Dr. Oz Show, suivie religieusement par des millions de téléspectateurs.

Sauf que. Si vous êtes au courant que ce billet est un article de vérification des faits, vous devez bien vous douter qu’il y a un «sauf que».

Les conseils de Dr. Oz sont décriés par la communauté scientifique depuis des années. Son émission accumule les blâmes, les plaintes et des études se sont penchées sur son contenu pour finalement conclure qu’une grande partie de ses déclarations était complètement fausses. Des médecins ont même appelé à ce qu’on lui enlève son droit de pratiquer.

En bref, The Dr. Oz Show est l’équivalent télévisuel des blogues pseudo-scientifiques qui promettent que le remède au cancer/diabète/obésité se cache dans le jus de citron.

Et puisqu’à la Maison-Blanche, la mode est aux faits alternatifs et que Donald Trump se doit d’être cohérent dans ses pratiques, la nomination d’une vedette de la télévision qui a fait (et continue de faire) fortune en faisant la promotion de pilules miracles pour perdre du poids et, plus globalement, de déclarations pseudo-scientifiques ne devrait surprendre personne.

Commençons avec un exemple.

Les fèves vertes de café

«Grâce à cette petite fève, les scientifiques disent avoir trouvé un remède magique pour la perte de poids, qui convient à tous les types de corps. C’est une fève verte de café», a déclaré Mehmet Öz au tout début de la quatrième saison de son émission, en septembre 2010.

L’invité d’honneur de l’émission est un «expert en nutrition», Lindsay Duncan, venu faire découvrir son remède magique aux gentils citoyens américains. Il prétend avoir mené une expérience clinique sur 100 femmes pour tester la fève. Le résultat est choquant : «Elles ont perdu 10 % de leur poids en 12 semaines seulement», promet-il.

Le secret se cacherait ainsi dans la fève de café crue, puisque celle avec laquelle nous sommes familiers est torréfiée, perdant ainsi son acide chlorogénique, qui permet de brûler les gras rapidement.

C’est complètement, totalement, incroyablement faux.

Ça n’a pas empêché la compagnie de Lindsay Duncan d’enregistrer des ventes de 50 M$ après son passage à l’émission. Toutefois, Dr. Oz n’aurait pas touché le moindre dollar dans l’opération.

La Federal Trade Commission (FTC), l’organisme en charge de protéger les consommateurs américains, a qualifié la déclaration de «frauduleuse» et Duncan a dû payer 9 M$ d’amende.

Après une enquête, la FTC a révélé qu’au moment où The Dr. Oz Show a contacté l’entreprise de Duncan pour que celui-ci vienne parler de la «fève magique», le prétendu nutritionniste ne connaissait pas le produit en question. Cela n’a pas empêché ses représentants d’accepter l’entrevue. Quelque temps plus tard, Duncan vendait ses fèves vertes et essayait de les distribuer dans des grandes chaînes.

Et l’introduction de l’émission? C’est Lindsay Duncan qui l’a écrite.

Depuis le rapport de la FTC, toute mention de cet épisode et des fèves vertes ont été retirées des sites de Dr. Oz. Un médecin peut-il garder sa crédibilité après s’être associé aussi publiquement à un charlatan? Après avoir fait la promotion de ses produits?

Plein écran

Mais l’émission l’a bel et bien évoqué sur son site internet, comme le prouvent les archives du site (la version ci-jointe date de juillet 2013). La version originale de l’article recommande la fève à «la plupart des adultes de 18 ans et plus en bonne santé qui veulent perdre du poids».

Faux, faux, vrai, vrai

En 2014, le British Medical Journal a publié une étude sur les émissions de conseils médicaux. L’institut a analysé 40 épisodes du Dr. Oz Show, choisis au hasard, pour finalement tenter de trouver des preuves scientifiques pour appuyer 80 déclarations formulées pendant le programme télévisé.

Résultat : les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve légitime pour supporter 39 % des conseils médicaux, alors qu’ils ont trouvé les preuves nécessaires pour contredire 19 % des recommandations de Dr. Oz. C’est donc plus de la moitié de ses conseils qui ne sont basés sur aucune étude sérieuse.

Et on ne parle même pas du fait que des informations fausses présentées au milieu des vraies sont encore plus dangereuses que celles qui sont présentées dans un cadre beaucoup moins crédible.

Devant le Congrès

En 2014, le Congrès américain a interrogé Dr. Oz sur des recommandations médicales qu’il avait qualifiées de «miraculeuses». Un terme toujours très dangereux à utiliser en médecine.

La fameuse fève verte en fait partie. «Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de dire ces choses, parce que vous savez qu’elles ne sont pas vraies», a déclaré la présidente Claire McCaskill.

Et puis, boum.

Dr. Oz reconnaît que certaines de ses déclarations n’ont pas l’appui scientifique nécessaire. Ce qui ne le dérange pas, apparemment.

«En fait, je fais confiance aux produits dont je parle dans mon émission. Je les étudie passionnément. Je reconnais qu’ils n’ont pas les preuves scientifiques nécessaires pour les présenter comme des faits, mais, quand même, je donne tout le temps les mêmes conseils à mon public qu’à ma famille. Et j’ai donné ces produits à ma famille», a-t-il répondu.

On se rassure comme on peut.

En rafale

La liste des déclarations ou pratiques douteuses faites par Dr. Oz est longue. Voici quelques-unes de mes préférées.

Etc.

Ce qui est vrai, c’est que la médecine est complexe pour le commun des mortels et que les (vrais) remèdes aux maladies peuvent être chers, longs et douloureux. Alors, quand on les compare aux solutions simples et rapides proposées par quelqu’un qui semble crédible, il est tentant de ne pas croire ce que la science avance.

Au fait, on s’est parlé de Gwyneth Paltrow et de son célèbre Goop il y a quelques semaines. Est-ce que quelqu’un sait si elle a passé du temps à Washington récemment? Je demande pour un ami…