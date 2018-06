L’attaque d’une journaliste de droite passée sous silence?

CETTE VIDÉO EST ACTUELLEMENT VIRALE À TRAVERS LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS – EXCEPTÉ AU QUÉBEC À MARDELACOLLE : UNE CANADIENNE BATTUE ET MENACÉE DE MORT PAR LES ANTIFAS ET LES GROUPES PRO-IMMIGRATION – LES MÉDIAS DU QUÉBEC INCLUANT RADIO-CANADA ET TVA REGARDENT, FILMENT ET CENSURENT TOUT PAR LA SUITE – UNE QUINZAINE DE POLICIERS PRÉSENTS REGARDENT LA JEUNE FEMME SE FAIRE BATTRE SANS INTERVENIRLes Canadiens dénoncent les médias et la police. C'est le scandale présentement à travers le Canada alors que la vidéo s'est rendue aux États-Unis. Et comme d'habitude, pas un mot chez les médias hypocrites du Québec. Une jeune femme canadienne a violemment été attaquée par les groupes pro-immigration samedi dernier, près du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle. En l'encerclant ils ont tenté de la pousser dans le trafic de l'autoroute 15 pour la tuer.Faith Goldy, une journaliste indépendante conservatrice de l'Ontario, s'est rendue à la frontière du Québec samedi pour commenter la contre-manifestation anti-immigration.Tel que vu dans la vidéo, des hommes et des femmes enragés et psychosés des groupes Bridges not Borders, Solidarité sans frontières et Antifasciste Montréal – soutenus par Couillard et Radio-Canada – ont menacé de la tuer en la poussant dans le trafic. Des hommes l'ont frappé et lui ont craché dessus sans arrêt (en reniflant leur mucus), en l'injuriant et en brisant son équipement.Mais le pire?La violente attaque s'est déroulée devant les yeux d'une quinzaine de policiers qui ont tous regardé sans intervenir, alors qu'ils ont entendu les menaces de mort que lui criaient les Antifas.Pendant qu'elle s'est faite attaquée, la jeune femme a été filmée par les médias de masse et les journalistes du Québec qui étaient tous présents – incluant CBC/Radio-Canada, les médias de Québecor (TVA/LCN) de Péladeau et son P-CUL, CTV Montréal et la Montreal Gazette – alors que ces derniers ont tout censuré pour leurs reportages télévisés. Des actes violents que même les gauchistes ont dénoncé sur le Web et sur Twitter, incluant la censure des médias.La vidéo est vite devenue virale sur les médias sociaux à travers le Canada et les États-Unis.En colère, le journaliste du Toronto Sun Joe Warmington a tweeté après avoir vu la vidéo: «Faith Goldy et son ami (l'homme âgé avec le manteau bleu) ont été tous les deux agressés près de la frontière du Québec. Ils l'ont attaqué et ont craché sur elle, et son équipement a été cassé. Les médias l'ont filmé, incluant CBC/Radio-Canada et CTV Montréal. Vous devriez déposer une plainte auprès de la GRC.»Voir ici:1- (https://twitter.com/joe_warmington/status/997921142462713857)2- (https://twitter.com/joe_warmington/status/998334910686429184) «J'ai parlé à un témoin qui a dit qu'il y avait 15 policiers là-bas et ils n'ont rien fait pour protéger Faith ou son caméraman», a-t-il écrit.LES MÉDIAS MIS EN CAUSE ET DÉNONCÉS : LES CANADIENS EN COLÈRESur les réseaux sociaux, les Canadiens ont tweeté:«Il est grand temps que le dégoût et l'inquiétude soient mis à l'égard des dangereux extrémistes de gauche.»«Wow! Et il travaille pour la Montreal Gazette!! La violence des médias – pas étonnant. CTV Montréal et CBC/Radio-Canada sont assis sur leurs vidéos d'une journaliste brutalement attaquée !! Répugnant.»«Quand les Canadiens peuvent voir ouvertement que ce que nous disent les médias contraste fortement avec les événements réels, nous perdons confiance en eux et en les institutions qui les soutiennent.»«En réalité, la tentative des médias de mettre leur pouce sur la balance porte atteinte à leur crédibilité et contribue à la poursuite de la descente dans le chaos sociétal alors que les reportages véridiques deviennent de plus en plus difficiles à trouver.»«La démocratie et le débat exigent tous deux un dialogue réel et ouvert. Pour l'instant, il semble qu'au lieu de tenter de régler les désaccords dans le débat ou dans les urnes, les individus qui représentent l'établissement tentent de plus en plus de gagner par la force.»«Il est peut-être temps d'arrêter de prétendre que les manifestants peuvent attaquer physiquement une femme aussi longtemps qu'ils sont à droite. Les médias doivent retourner à leurs principes et tenir le pouvoir pour compte.»«Vous pouvez voir les médias (du Québec) capturer exactement ce qui est arrivé à la jeune femme. Pourtant, ils ont censuré et ignoré la violence contre elle dans leur reportages et leurs tweets.»«Les médias sont des collaborateurs PR pour les Antifas», ont dénoncé la majorité des Canadiens sur les réseaux sociaux.

Posted by Alex Parent on Monday, May 21, 2018