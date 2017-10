Des retraités dans l’octogone

Les reportages et les grands dossiers de L’actualité seront bientôt réservés à nos abonnés. Cliquez ici pour en savoir plus!

Après le vélo, la pétanque et le bingo, voilà que le combat extrême devient un sport d’intérêt pour les retraités canadiens. L’Office d’investissement du régime de pension du Canada a récemment acquis une participation de 8 % dans l’agence américaine WME|IMG, qui possède plus d’une centaine de marques culturelles et sportives, dont la ligue Ultimate Fighting Championship, spécialisée dans l’organisation de combats extrêmes.

L’investissement de 450 millions de dollars américains a été effectué après avoir pris en considération les questions éthiques que soulève l’association d’un régime de retraite public à un sport violent, assure l’Office. C’est finalement la diversité et la valeur des multiples propriétés de WME|IMG qui l’ont convaincu d’aller de l’avant.

Si vous ne supportez pas les coups et le sang, vous pouvez vous consoler en regardant le tournoi de tennis Miami Open ou le concours Miss Universe, deux autres événements organisés par WME|IMG.