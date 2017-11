Des courses virtuelles… bien réelles

Participer à une compétition de course à pied, à l’endroit et au moment qui conviennent à chaque coureur, qu’il se trouve à Chicoutimi, à Montréal ou à Kuujjuaq ? C’est désormais possible grâce au circuit des Courses Virtuelles, un concept né aux États-Unis en 2015 et offert dans la francophonie depuis juillet dernier.

Cet article est réservé aux abonnés du magazine L’actualité Les abonnés doivent avoir créé au préalable un compte d’accès numérique pour activer leur abonnement sur leur appareil mobile ou leur ordinateur. Vous êtes abonné à L’actualité et avez déjà votre compte d’accès? Connectez-vous ici Courriel

Mot de passe

Réinitialiser votre mot de passe Se connecter Vous êtes abonné à L’actualité, mais n’avez pas encore de compte d’accès? Créez-le ici Vous n’êtes pas abonné à L’actualité? Découvrez les avantages de l’abonnement ici