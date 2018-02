Quatre nouvelles disciplines aux Jeux de Pyeongchang

Toujours plus haut

Le slalom parallèle en surf des neiges cède la place au grand saut (aussi connu sous l’appellation big air), discipline où les planchistes effectuent une figure à partir d’un tremplin de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Très populaire auprès des jeunes, le grand saut est présenté aux X Games depuis 20 ans.

Patinage de groupe

Le patinage de vitesse longue piste compte désormais une épreuve de plus : le départ de masse, seule épreuve où les patineurs ne courent pas contre la montre. Réunis sur la glace, tous les athlètes inscrits — jusqu’à plus d’une vingtaine — partent en même temps et effectuent 16 tours sur l’ovale de 400 m. La Canadienne Ivanie Blondin est la championne du monde en titre.

Place à la mixité

Pour une rare fois dans l’histoire olympique, les hommes et les femmes compétitionneront ensemble en curling mixte (équipe composée d’un homme et d’une femme) et en ski alpin mixte (trois hommes et trois femmes). Cette nouvelle épreuve de slalom consiste en une série de six descentes en duel hommes contre hommes et femmes contre femmes. Chaque duel remporté donne des points. Aux plus récents Mondiaux de ski alpin, le Canada a remporté l’argent à l’épreuve mixte.