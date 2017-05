Notre appli déménage!

L’actualité a une nouvelle appli depuis le 17 avril 2017: L’actualité magazine. Elle est accessible sur tous les appareils mobiles et, nouveauté, sur le navigateur de votre ordinateur! Téléchargez-la dès aujourd’hui!

Plein écran La nouvelle appli est disponible sur le App Store et sur Google Play, ainsi qu’en version web sur notre site internet. Ceux qui avaient l’appli Windows 8 devront télécharger la version web de la nouvelle appli; il n’y aura pas de nouvelle appli pour Windows 8.

Vous aviez déjà un abonnement à la version numérique?

Si vous aviez acheté votre abonnement par iTunes, Apple communiquera directement avec vous.

Si vous avez un compte d’accès numérique et un numéro d’abonné, vous pouvez continuer à utiliser le même compte que par le passé.Après avoir téléchargé la nouvelle appli dans la boutique correspondant à votre appareil, ouvrez-la et connectez-vous simplement à votre compte avec l’identifiant (adresse courriel) et le mot de passe de votre compte d’accès numérique.

Vous n’êtes toujours pas abonné?

Les tarifs dans l’appli sont les mêmes qu’auparavant, avec renouvellement automatique sur la carte de crédit:

Achat au numéro: 5,49 $

Abonnement : 1 mois : 2,79$ 6 mois : 14,99$ 1 an: 29,99 $



Pour acheter un abonnement directement auprès de L’actualité, ce qui vous permet de l’activer sur toutes les plateformes et tous vos appareils, faites-le ici dès maintenant! Vous obtiendrez automatiquement accès à tous les anciens numéros depuis janvier 2013.

Qu’arrive-t-il avec l’ancienne appli?

L’ancienne appli ne peut plus être téléchargée dans l’App Store ou Googleplay, et il est impossible de restaurer les achats effectués dans iTunes malheureusement. Si vous avez des achats que vous désirez conserver (numéros antérieurs à celui du 15 mai 2017), vous pouvez garder l’ancienne appli, en plus de la nouvelle, sur votre appareil personnel.

Si vous avez un compte d’accès numérique, et un numéro d’abonné, vous trouverez toutes les archives depuis janvier 2013 dans la nouvelle appli dès que vous vous connecterez.

Vous avez d’autres questions? Visitez cette page, où vous devriez retrouver toutes les réponses!