Yoshua Bengio : Tête forte

Les reportages et les grands dossiers de L’actualité seront bientôt réservés à nos abonnés. Cliquez ici pour en savoir plus!

La révolution de l’intelligence artificielle est à nos portes, et si le Québec peut espérer en devenir un pôle important, c’est grâce à un Montréalais : Yoshua Bengio, pionnier dans le domaine et chercheur de renommée internationale. Alors que ses étudiants se font offrir des salaires dans les six chiffres pour aller travailler à Google ou Facebook, lui a choisi de demeurer dans le monde universitaire et dans la ville où il a grandi. Par affection pour la métropole, mais aussi par conviction. Car si l’intelligence artificielle promet des merveilles, comme accomplir des tâches fastidieuses plus vite et mieux que les humains, elle risque aussi d’accroître les inégalités sociales. Comme dans les révolutions industrielles passées, il y aura des gagnants, mais aussi beaucoup de laissés-pour-compte. Et parce que celle-ci avance à un rythme beaucoup plus rapide, le choc risque d’être brutal. En demeurant à l’extérieur des entreprises, Yoshua Bengio contribue à ce que les connaissances en intelligence artificielle restent publiques. Et en travaillant à attirer et retenir les cerveaux à Montréal, il veille à ce que le Québec ne rate pas le train déjà en marche.