Le CV : Joëlle Pineau

1994

Après des études en musique, fait partie de l’Orchestre symphonique d’Ottawa comme violoniste.

« J’avais le choix entre devenir violoniste professionnelle ou aller en mathématiques et robotique. M’exercer au violon cinq ou six heures par jour m’apparaissait trop aride, alors j’ai choisi les maths, ça me semblait plus divertissant ! »