14. Kinova Robotics: La robotique humanisée

Conçoit des bras robotisés

Croissance : 798 %

Chiffre d’affaires : entre 10 et 20 millions

Nombre d’employés : 80

Siège social : Boisbriand

Il y a plus de bras que de jambes à Kinova, un fabricant de bras robotisés de Boisbriand. Sur presque tous les bureaux, on les voit qui se dressent, un bras ici, deux là. Dans les sections du design et de l’ingénierie, on dirait une petite forêt.

Un peu partout dans le monde, des centaines de personnes handicapées utilisent les bras robotisés de Kinova, dont les deux modèles, Jaco et Mico, se classent parmi les plus légers et les plus maniables sur le marché. La « robotique d’assistance » est la raison d’être de l’entreprise depuis sa création, en 2006, par Charles Deguire, PDG, et Louis-Joseph Caron L’Écuyer, chef du développement technologique.

Les affaires de Kinova marchent tellement fort que l’entreprise est déjà à l’étroit dans ses nouveaux locaux, où elle a emménagé en janvier 2017. Elle envisage de bâtir une deuxième usine pour répondre à la demande. Et ce n’est pas fini : plus de 300 centres de recherche industrielle et universitaire dans 35 pays — dont Airbus, la NASA, le MIT, l’École polytechnique de Montréal, Amazon Robotics — ont adopté ce bras robotisé québécois, qui se vend 40 000 dollars, pour concevoir de nouveaux usages. « Ce réseau est un peu notre labo géant », dit le vice-président-directeur, François Boucher. L’application la plus avancée pourrait décupler la capacité des chirurgiens ; elle permettrait, par exemple, de manipuler des outils plus petits et d’atteindre des parties du corps plus difficiles d’accès.

« La robotique est actuellement au stade où Internet était en 1991, quand on imaginait à peine le commerce en ligne », ajoute le vice-président-directeur, âgé de 32 ans. « Ce qui la propulse actuellement, ce sont les progrès en matière d’intelligence artificielle. » Les ingénieurs de Kinova travaillent à développer des réflexes et à donner de la fluidité dans le geste. « Un peu comme un enfant qui n’a plus besoin de penser à ce qu’il doit faire pour mettre un pied devant l’autre, explique François Boucher. Après, ce sera : “je pense ‘soif’, et le bras prend le verre”. »

Flirtant avec la science-fiction, Kinova poursuit ses avancées en suivant deux principes : le bras robotisé ne doit pas remplacer l’humain, mais augmenter ses capacités, et il ne doit pas servir à des fins militaires autres que le déminage. « Dans notre domaine, les questions éthiques sont super importantes. Les capacités excèdent encore largement l’acceptabilité sociale. »

À lire aussi: Découvrez les Leaders de la croissance 2017