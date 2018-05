La fin des valises intelligentes

Après une mise au ban des bagages dotés de batteries intégrées par plusieurs compagnies aériennes plus tôt cette année, le premier fabricant de valises intelligentes Bluesmart ferme aujourd’hui ses portes et signe par la même occasion l’arrêt de mort pour cette catégorie de gadgets qui n’a jamais eu la chance de décoller.

Plusieurs marques de bagages intelligents ont vu le jour au cours des dernières années. Ces valises modernes permettent notamment de recharger ses appareils électroniques en attendant son avion et peuvent être retrouvées à l’aide d’un téléphone intelligent grâce à une puce GPS.

Le premier succès du genre, Bluesmart, avait récolté plus de 2 millions de dollars américains sur la plateforme de financement participatif Indiegogo en 2014. Après le succès de la jeune pousse américaine, plusieurs autres entreprises ont lancé des produits similaires, comme Away, Raden et Arlo Skye.

Dans ma critique de la Raden A22 publiée l’année dernière, j’expliquais que même si la valise était d’une bonne qualité, il valait mieux attendre avant d’acheter un appareil du genre. Non seulement les fonctionnalités intelligentes n’étaient pas encore au point, mais la présence d’une grosse batterie dans la valise compliquait les passages à la sécurité dans les aéroports. Souvent, celle-ci devait être retirée pour inspection (après avoir enlevé ses vêtements du bagage pour l’atteindre).

Un an plus tard, la situation est encore pire.

Depuis le 15 janvier, des compagnies aériennes comme Delta, American Airlines et Alaska Airlines ont interdit l’utilisation de valises avec batteries non-amovibles, comme celles de Bluesmart. Les batteries lithium-ion que l’on retrouve dans les appareils électroniques modernes représentent après tout un risque de sécurité réel dans les avions.

Dans un billet de blogue publié mardi, l’entreprise a annoncé qu’elle ne fabriquerait ni ne vendrait plus aucun produit. Pour cette dernière, la mise au ban de ses appareils l’a mise «dans une position financière et une situation d’affaires difficiles et irréversibles».

Avec leurs batteries non-amovibles, les valises Bluesmart ont été particulièrement affectées par le changement de réglementation, mais il y a fort à parier que tous les fabricants vivent les mêmes problèmes. La batterie d’une valise comme la Raden A22 peut être enlevée, mais il faut néanmoins en faire la preuve à chaque passage à l’aéroport. Les inconvénients sont beaucoup plus grands que les avantages offerts par ces appareils, surtout que les employés des compagnies aériennes ne savent pas toujours distinguer les modèles acceptés des modèles bannis.

Tous les fabricants ne fermeront pas du jour au lendemain comme Bluesmart. Les autres risquent de mourir à petit feu, en offrant leur inventaire restant au rabais.

La tentation d’acheter une valise intelligente pour une fraction du prix pourrait être grande. Mieux vaut toutefois passer son tour si on ne veut pas courir le risque de rater son avion.