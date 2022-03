OTTAWA — Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, a déclaré qu’une menace à la sécurité nationale avait été identifiée dans le cadre du soi-disant convoi de la liberté à Ottawa.

M. Carrique a déclaré que le bureau du renseignement de la province avait identifié une menace associée à la longue manifestation dans la capitale nationale le 7 février, une semaine avant que le gouvernement fédéral n’invoque la Loi sur les mesures d’urgence.

Il a déclaré jeudi au comité de la sécurité publique de la Chambre des communes que les blocages étaient une « urgence provinciale et nationale » qui a attiré l’attention internationale.

« La situation et les événements associés qui se déroulent simultanément à travers le Canada ont nécessité une collaboration nationale sans précédent pour prévenir les blessures, préserver la vie et protéger les infrastructures essentielles », a rapporté M. Carrique.

Il n’a pas fourni plus de détails, affirmant que le comité n’est pas le forum approprié pour décrire les détails des renseignements.

Les députés ont posé des questions pointues à M. Carrique et au chef par intérim de la police d’Ottawa, Steve Bell, sur la façon dont la police traitait les manifestants alors que leur présence dans le centre-ville perdurait et pourquoi il ne leur a pas été exigé de plier bagage plus tôt.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la police d’Ottawa n’appliquait pas la loi avant que la Loi sur les mesures d’urgence ne soit invoquée, M. Bell a répondu que les blocages étaient un événement sans précédent et jamais vu au Canada.

Chaque état d’urgence invoqué aux niveaux municipal, provincial et fédéral ainsi que les injonctions des tribunaux pour restreindre certains aspects de la manifestation ont fourni à la police différents outils pour agir, a-t-il ajouté.

MM. Bell et Carrique ont comparu devant le comité pour témoigner de la réponse de la police à la manifestation contre le gouvernement fédéral et les mesures sanitaires liées à la COVID-19.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.