1 milliard $ de plus pour réduire les GES au Québec

QUÉBEC — Le gouvernement Legault renonce à pénaliser les citoyens qui ont des comportements pollueurs.

Il préfère dépenser un milliard de dollars supplémentaires pour réduire de seulement 3 mégatonnes additionnelles d’ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre (GES), sur un bilan total de 80 mégatonnes par an au Québec.

C’est ce qui ressort du plan de réduction des GES 2022-2027 présenté jeudi par le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

Des groupes écologistes et des partis d’opposition réclamaient des mesures financières punitives pour dissuader l’usage de véhicules énergivores, comme des surtaxes à l’achat.

«Les Québécois ont déjà à payer pour leurs gestes plus « émissifs », ne serait-ce que par le prix de l’essence à la pompe, a répondu M. Charette en conférence de presse à Québec. On ne travaille pas dans une perspective de pénaliser, on veut au contraire mobiliser les Québécois.»

Le secteur des transports représente pourtant plus de 40 % des émissions de GES du Québec.

Le milliard de dollars devrait permettre de réduire de 3 mégatonnes de plus, de 12,4 prévues à 15,9 mégatonnes, les émissions de GES d’ici à 2030.

On atteint ainsi 51 % la cible fixée à 37,5 mégatonnes pour 2030, mais les autres mesures ne sont toujours pas connues.