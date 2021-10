1 milliards $ par an pour les travailleurs menacés par la transition écologique

QUÉBEC — Le Parti québécois (PQ) veut puiser dans les milliards de dollars du Fonds des générations pour indemniser les travailleurs menacés par la transition écologique.

Le parti souverainiste a déposé un projet de loi, jeudi, pour assurer une «transition juste».

Des milliers d’emplois pourraient être menacés à long terme par l’abandon des énergies fossiles au Québec et le PQ veut s’assurer que personne ne soit laissé pour compte.

«Le Québec est en retard par rapport à la transition juste», a déploré le porte-parole du PQ en matière d’environnement, Sylvain Gaudreault, en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

«Même l’Alberta a mis des mesures de transition juste en place, beaucoup plus que le Québec.»

Il suggère de prendre jusqu’à 1 milliard $ par an dans le Fonds des générations afin d’aider notamment des travailleurs de l’industrie du camionnage, de la pétrochimie, du ciment ou de l’aluminium.

Le Fonds des générations, mis en place pour réduire le poids de la dette sur les générations à venir, est bien garni et accomplit sa mission, par conséquent, on peut élargir sa vocation, a plaidé M. Gaudreault.

«Le Fonds des générations grossit d’à peu près 3 milliards $ par année, a-t-il fait remarquer. La valeur comptable pour 2026, on l’estime à 30 milliards et même, dans une dizaine d’années, en 2035, on l’estime à 100 milliards $. Donc, qu’on puisse prendre 1 milliard $ par année pour financer cette transition, ça nous apparaît tout à fait réaliste et raisonnable.»