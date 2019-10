101 villes participent à La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie

Cent une villes du Québec participent ce week-end à La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie, en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

C’est la cinquième année qu’a lieu cette marche qui devrait rassembler environ «100 000 personnes à la grandeur de la province» selon Pierre Lavoie, cofondateur de l’événement qui porte son nom.

Selon lui, la marche, et de façon plus générale l’activité physique, est le «traitement par excellence» pour prévenir un large éventail de maladies importantes.

«La meilleure molécule qui existe au monde pour éviter l’hypertension et éviter un cancer sur deux, c’est l’activité physique» a indiqué Pierre Lavoie en entrevue avec La Presse canadienne alors qu’il participait à la marche dans la Ville de Québec samedi matin.

Cette marche, qui est un partenariat entre la Fédération des médecins omnipraticiens et le Grand défi, vise à donner aux médecins de famille des outils supplémentaires pour combattre la sédentarité chez leurs patients.

«L’espérance de vie est de 82 ans au Québec, dans les pays scandinaves, ils ont la même espérance de vie, mais nous, on tombe malade beaucoup plus tôt, en moyenne, on rentre 7 ans plus tôt dans le système de santé, parce qu’on n’a pas de bonnes habitudes de vie, alors le but est de prévenir par l’activité physique» a indiqué Pierre Lavoie.

Il a ajouté que l’événement annuel attire de plus en plus de médecins et de patients.

«Juste à la marche de Québec, on a 60 médecins de famille qui participent à la marche, et on évalue que 20 à 25 pour cent des marcheurs sont des patients qui se sont donné rendez-vous avec leurs médecins».

Selon monsieur Lavoie, des milliers de médecins de famille à la grandeur de la province prescrivent maintenant cette marche annuelle à leurs patients.

Lancée pour la première fois en 2015, la Grande marche est un événement gratuit, et les marcheurs peuvent s’inscrire sur le site onmarche.com.