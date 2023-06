139 pompiers canadiens et américains luttent contre le feu du lac Barrington en N.-É.

HALIFAX — Des pompiers de trois provinces, des États-Unis et du ministère de la Défense nationale se trouvent dimanche dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse pour lutter contre le plus grand incendie de forêt de l’histoire de la province.

Selon la province, 139 pompiers, dont 5 de l’Île-du-Prince-Édouard et 14 de Terre-Neuve-et-Labrador, s’attaquent au gigantesque incendie près du lac Barrington.

Dix-sept pompiers viennent des États-Unis et 33 du ministère de la Défense nationale, tandis que des membres d’équipes locales de pompiers volontaires et municipaux se tiennent prêts à intervenir.

L’incendie du lac Barrington, dans le comté de Shelburne, s’est étendu à environ 235 kilomètres carrés depuis qu’il s’est déclaré le 27 mai.

Les autorités provinciales affirment qu’il n’est toujours pas maîtrisé, mais qu’il a cessé de se propager.

Le feu de Barrington Lake a forcé plus de 6000 personnes à quitter leur domicile et a détruit 60 maisons et chalets, ainsi que 150 autres structures.