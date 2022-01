15 845 nouveaux cas de COVID-19 et des hospitalisations toujours en hausse

MONTRÉAL — Pour la première fois depuis presque une semaine, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en très légère baisse au Québec.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, 15 845 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. On en signalait alors 17 122.

Les autorités ont recensé 636 035 cas depuis le début de la pandémie.

La moyenne des sept derniers jours s’établit à 13 976, une hausse de plus de 74 % depuis le 26 décembre.

Comme prévu la semaine dernière par les autorités sanitaires, les hospitalisations continuent de grimper, et par le fait même de s’approcher de la limite de capacité des centres hospitaliers.

Ce sont 1231 lits réservés aux patients atteints de COVID-19 qui sont occupés, soit 70 de plus que la veille. Parmi eux, 162 sont aux soins intensifs, une hausse de 9 patients.

Avec le niveau 3 de délestage qu’il y a actuellement, le Québec dispose d’un peu moins de 1600 lits COVID. Un quatrième et dernier niveau pourrait potentiellement être mis en place dans le futur.

La province déplore 13 nouveaux décès, ce qui amène le total des morts à 11 727 depuis le début de la pandémie.

La hausse du nombre d’éclosions actives, qui est passé de 1523 à 1539, laisse présager une future hausse des cas.

Dépistage et vaccination

Sur les 54 065 analyses effectuées dans les dernières 24 heures, 30,9 % ont obtenu un résultat positif, soit presque le tiers. C’est cependant moins que le 31 % de la veille.

Ce nombre est influencé par la distribution de tests rapides à faire chez soi, qui ne sont pas comptabilisés.

La campagne de vaccination a de son côté pris une pause pour le Nouvel An, et seulement 190 Québécois ont reçu une injection. D’entre elles, 176 étaient des troisièmes doses.

Les taux de vaccination n’ont donc pas changé: 89 % des gens de 5 ans et plus ont reçu leur première dose, 82 % une deuxième et 17 % une dose de rappel.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.