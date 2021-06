16 nouveaux cas de COVID dans le Canada atlantique, aucun nouveau décès lié au virus

On rapporte 16 nouveaux cas de COVID-19 dans le Canada atlantique, dimanche. Aucun décès supplémentaire lié au virus n’est survenu.

Au Nouveau-Brunswick, on compte sept nouvelles infections de COVID-19 dimanche, alors que la province se rapproche de son objectif de vaccination de 75 pour cent qui lui permettrait d’alléger ses mesures sanitaires. Parmi les Néo-Brunswickois de 12 ans et plus, 74,6 pour cent ont reçu une première dose.

Les représentants de la santé ont identifié trois des nouveaux cas dans la région de Fredericton et quatre dans la région de Bathurst. Les sept infections seraient liées à des cas déjà confirmés.

En Nouvelle-Écosse

La province de la Nouvelle-Écosse rapporte dimanche huit nouveaux cas de COVID-19, portant le total d’infections actives à 140.

Selon les représentants de la santé, la moitié des nouveaux cas se trouvent dans la région de Halifax et un autre cas est lié à l’école secondaire Rocky Lake, à Bedford.

Les quatre autres nouvelles infections sont divisées entre l’est et l’ouest de la province.

On compte actuellement 10 personnes hospitalisées pour la COVID-19 en Nouvelle-Écosse , dont six aux soins intensifs.

À Terre-Neuve-et-Labrador

On ne signale qu’un seul cas de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador.

La personne atteinte est une femme de moins de 20 ans dans l’ouest de la province et son infection est liée à une éclosion dans la région, selon les représentants de la santé.

Le nombre de cas actifs à Terre-Neuve-et-Labrador a chuté à 35, alors que six personnes ont été guéries du virus.

La province a administré 369 160 doses de vaccin contre la COVID-19. Au total, 71 pour cent de la population a été vaccinée.