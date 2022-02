17,6 millions $ supplémentaires de Québec pour former de la main-d’œuvre en génie

MONTRÉAL — Québec a annoncé lundi un investissement de 17,6 millions $ pour soutenir la formation de travailleurs dans le secteur du génie, en pleine pénurie de main-d’œuvre.

Cet argent sera utilisé dans le cadre du programme de formation de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail, appelé COUD. «Les formations fonctionnent en mode travail-études, et le soutien financier couvre les salaires des participants et participantes durant leurs heures d’études et de stage», a expliqué le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, en conférence de presse à Montréal.

Les formations visées sont celles qui donnent une attestation d’études collégiales, autant dans «le génie civil, le génie mécanique, le génie industriel et le génie de fabrication», a-t-il précisé.

Son but est de «rehausser les compétences des employés qui sont déjà en emploi, ou bien des futurs employés qui seraient recrutés dans le contexte du programme». «Des personnes qui sont dans des secteurs où c’est plus précaire, où il y a eu des mises à pied ou des licenciements collectifs, vont vouloir profiter de l’opportunité pour se faire former ou requalifier.»

La rémunération maximale est de 25 $ par heure, pour un plafond de 20 000 $.

Manque à gagner

Alors que «les défis actuels en matière de main-d’œuvre seront présents au moins pour toute la décennie actuelle», Québec cherche «à former et à requalifier 850 travailleurs et travailleuses dans le domaine» d’ici les cinq prochaines années.

Le génie et la construction, «ce sont des secteurs, on le sait tous, en pleine expansion, dans lesquels un nombre important de postes restent à combler».

Le ministre a fait valoir que «le COUD vient donner un souffle supplémentaire aux entreprises qui ont souvent bien identifié leurs besoins, mais qui ont du mal à mettre des solutions en œuvre par manque de ressources, tant humaines que financières».

L’annonce de lundi vient s’ajouter aux 3,9 milliards $ déjà réservés pour l’«Opération main-d’œuvre», un plan de recrutement dans plusieurs secteurs présenté en novembre dernier par le gouvernement.

À l’aide d’une série d’initiatives comme des bourses d’études ou du recrutement d’immigrants qualifiés, Québec vise un objectif de 5000 nouveaux travailleurs en génie dans les cinq prochaines années.

«Chaque mesure, chaque programme deviennent des ingrédients de la recette, un rouage dans toute une mécanique qui nous permettra d’atteindre nos objectifs», a conclu M. Boulet.

