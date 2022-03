18,4 M$ de la C.-B. pour reconstruire Lytton, ravagé par un incendie l’été dernier

VICTORIA — Les premiers signes d’un début de reconstruction tant attendu à Lytton, en Colombie-Britannique, ravagé par les incendies, devraient commencer mardi, a déclaré le maire du village.

Jan Polderman a indiqué lundi que le travail d’enlèvement des débris du feu de forêt qui a détruit une grande partie de la communauté du canyon du Fraser, il y a huit mois, est la « première étape qui doit être franchie avant que le village puisse être reconstruit ».

« Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce sera le premier signe que la reconstruction va commencer », a-t-il dit.

M. Polderman a déclaré qu’il s’attend à ce que les gens reconstruisent leurs maisons détruites d’ici septembre.

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, a affirmé que la province dépenserait 18,4 millions $ pour couvrir une grande partie des coûts de l’enlèvement des débris, des travaux archéologiques et de l’assainissement des sols pour les propriétés municipales, non assurées et sous-assurées à Lytton.

La province finance l’enlèvement des débris, notamment des cendres, de la suie, des métaux, des briques et d’autres matériaux de construction pour plus de 200 propriétés, a ajouté M. Farnworth.

« Il y a eu de nombreux défis pour une communauté qui a été complètement et totalement détruite », a-t-il souligné lors d’une conférence de presse.

Lytton, situé à environ 260 kilomètres au nord-est de Vancouver, a été détruit par un incendie le 30 juin, le lendemain du jour où la température a atteint un record de 49,6 °C.

M. Farnworth a précisé que la province financera un chantier temporaire à Lytton pour accueillir jusqu’à 30 personnes afin d’entreprendre le projet d’assainissement du sol et de coordonner les travaux archéologiques.

« Il s’agit d’une zone d’importance culturelle importante et nous devons être prudents et respectueux, a-t-il souligné. Cela dit, nous ne voulons pas que le coût des travaux archéologiques soit un obstacle pour les habitants de Lytton. »

L’opposition provinciale libérale a déclaré que le gouvernement avait attendu trop longtemps pour lancer des plans de relance.

« Peu de temps après, le premier ministre a promis aux gens qu’aucun effort ne serait épargné pour ramener les gens chez eux le plus rapidement possible, et nous voici 250 jours plus tard, a critiqué le leader parlementaire libéral Todd Stone en entrevue. Les résidents n’ont toujours aucune idée du moment où ils pourront réellement retourner dans leurs propriétés. »

M. Farnworth a expliqué que les tempêtes et les inondations de l’automne dernier qui avaient endommagé les voies de transport et l’état des sols dans une grande partie du village après l’incendie avaient ralenti le rythme des efforts de rétablissement.

« L’assainissement des sols éliminera tous les contaminants du sol et restaurera le paysage en un site sûr sur lequel le village et les habitants pourront reconstruire », a-t-il déclaré.

Selon M. Polderman, la décision du gouvernement de couvrir une grande partie des coûts d’enlèvement des débris et des travaux archéologiques et de réparation soulageait la communauté.

« C’était une préoccupation majeure pour de nombreux habitants, a-t-il déclaré. Il devrait y avoir un soupir de soulagement que, pour toutes les propriétés, l’enlèvement des débris, le coût du patrimoine et l’assainissement des sols vont tous être faits. »

Le maire a déclaré que le retard de reconstruction était le résultat de plusieurs facteurs. Un rapport toxicologique a signifié qu’il a fallu 87 jours avant que les résidents ne soient autorisés à retourner en toute sécurité dans ce qui restait de leurs propriétés, ce qui a pris huit semaines supplémentaires, suivies des inondations et du pire hiver depuis plus de 30 ans, a rapporté le maire.

« Je pense qu’au cours des trois à quatre prochains mois, nous allons assainir toutes les propriétés de la ville, puis l’état d’urgence sera levé et les gens pourront alors commencer à reconstruire leurs maisons, a-t-il conclu. Ceux qui peuvent se le permettre. »