1ère dose de vaccin de COVID-19: le Canada comble son retard mais pas pour la 2e dose

OTTAWA — Le Canada devrait devancer les États-Unis ce jeudi dans l’une des données de l’immunisation de la population contre la COVID-19.

En fin de journée, environ 49 % des Canadiens, ou 18 millions de personnes, devraient avoir reçu leur première dose de l’un des vaccins contre le coronavirus, comparativement à 48 % de la population des États-Unis.

Avant la fin du long congé à venir, le Canada devrait avoir injecté une première dose à un peu plus de la moitié de sa population, grâce notamment à une cadence moyenne de 330 000 injections quotidiennes au cours de la dernière semaine.

Le Canada a donc en partie comblé un retard important qui l’affligeait il y a quelques semaines.

Trevor Tombe, un professeur d’économie de l’Université de Calgary qui compare les statistiques de vaccination du Canada avec celles des autres pays, croit que le pourcentage canadien d’injection de première dose lui permettra de devancer celui du Chili la semaine prochaine, du Royaume-Uni dans deux semaines et d’Israël à la mi-juin.

Cependant, moins de 4 % des Canadiens auront reçu en fin de semaine prochaine les deux doses de vaccin, ce qui laisse le Canada derrière de nombreux pays à ce chapitre.

L’Administratrice en chef de la Santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, soutient que pour que les mesures de restriction extérieures soient sécuritairement levées cet été, les trois quarts des Canadiens âgés de 12 ans et plus devront avoir reçu leur première dose de vaccin et environ 20 % des personnes devront avoir été complètement immunisées.

Le professeur Tombe s’attend à ce que ces deux objectifs soient atteints au milieu ou à la fin du mois prochain.

Pour le moment, le Canada consacre environ 90 % de ses doses de vaccin à l’injection initiale.