20 ans après leur expulsion, des familles s’opposent contre leur expropriation

KOUCHIBOUGUAC, N.-B. — Quelque 50 personnes se sont réunies mercredi près de la rivière Fontaine, sur la côte est du Nouveau-Brunswick afin de partager des souvenirs et ériger un tipi.

Pourquoi là? «C’est chez nous!», ont-ils répondu.

Mais pas aux yeux du gouvernement fédéral. Selon lui, ce terrain n’a appartient à personne en particulier. C’est une terre publique située au coeur d’un parc national.

La plupart des personnes rassemblées n’étaient que des enfants ou des adolescents lorsque les propriétés de leur famille ont été expropriées au début des années 1970 pour créer le parc national de Kouchibouguac.

Magella Cormier était alors une jeune adulte. Elle garde des souvenirs de la vie avant l’expropriation. «C’était comme le paradis, dit-elle, émue. On ne peut pas oublier un endroit comme celui-ci. On ne le peut simplement pas.»

Mme Cormier, aujourd’hui âgée de 75 ans, a participé à ce rassemblement qui visait à appuyer symboliquement les membres de la famille Vautour qui refuse toujours de quitter leur terrain, continuant de lutter contre l’expropriation.

Les 228 familles, qui vivaient dans la région dans les années 1970, faisaient partie parmi les gens les plus pauvres du Nouveau-Brunswick. Elles n’avaient pas les moyens pour embaucher des avocats pour engager des procédures devant les tribunaux. Beaucoup n’ont reçu que 4000 $ en compensation.

Frank Cormier, âgé de 72 ans, dit que si les familles n’avaient pas beaucoup d’argent, elles n’avaient pas à se soucier d’une hypothèque ou d’un loyer. Elles pouvaient compter sur les richesses de la nature pour vivre. «Nous vivions de la terre, du homard, des quahogs, des palourdes, du poisson. Nous avions une belle vie, se souvient-il. Quand le parc a été créé, il a amené du désordre.»

M. Cormier avait vécu dans la région jusqu’à l’âge de 17. Après l’expropriation, les familles ont été dispersées et lui-même a perdu le contact avec ses amis d’enfance. «C’était triste», a-t-il dit. La famille de Cormier a perdu sa maison et un terrain de 97 acres.

La résistance de Jackie Vautour

Un homme, Jackie Vautour, a résisté à l’expropriation. Le rassemblement de mercredi s’est déroulé là où il avait choisi de demeurer. L’homme, qui est décédé en février à l’âge de 92, a toujours affirmé que sa famille était des Métis-Acadiens et avait le droit de rester.

Depuis son décès, Parcs Canada a écrit à Yvonne Vautour, la veuve de M. Vautour, et à l’organisme Aînés sans frontières, pour leur demander d’enlever les biens de la famille.

Stephen Augustine, un chef héréditaire du Grand Conseil Mi’kmaq, a porté l’affaire devant les tribunaux, affirmant que le terrain est situé sur un territoire mi’kmaq non cédé et que les Vautour ont la permission de rester.

Edmond Vautour, un fils du défunt, compte y vivre cet été en compagnie de sa mère et de son frère Rocky. «Si nous n’avons pas de terres et de droits, nous n’existons pas. Après 50 ans, rien n’est encore réglé, a-t-il déclaré mercredi. Nous continuerons comme avant. Nous vivons notre vie normale. Nous jardinerons et pêcherons comme avant.»

Parcs Canada juge que le moment est venu pour la famille de quitter les lieux. Si elle n’a pas voulu en parler dans le cadre d’une entrevue avec un de ses représentants, elle avait fait référence à cette controverse sur son site internet, le 17 mai.

«À la suite de la publication en 1981, du rapport de la Commission spéciale d’enquête sur la création du parc national Kouchibouguac, il a été recommandé, malgré qu’il était clair, que M. John (Jackie) Vautour ne respectait pas l’ordonnance du tribunal à l’époque, que Parcs Canada autorise, par tolérance, sa présence sur les terres du parc national à condition de se conformer à la loi et s’abstenir de se servir de sa demeure comme base d’activités contre le parc», a mentionné l’agence.

L’agence ajoute «qu’il est maintenant temps de mettre fin respectueusement et paisiblement à l’occupation au parc national». Elle dit avoir offert d’aider Yvonne Vautour à retirer tous les articles de la propriété. «L’Agence a respectueusement demandé que l’occupation prenne fin dans un délai raisonnable», insiste-t-elle.

Mais Edmond Vautour veut continuer le combat mené par son père. Il fait valoir qu’il a 66 autres familles qui restent déterminées à récupérer leurs terres dans le cadre de l’action en justice du Grand Conseil Mi’kmaq. De nombreux membres de ces familles ont assisté à la brève réunion de mercredi pour se soutenir mutuellement et partager des histoires du passé.

«Je ne veux pas d’argent, je veux juste mes droits en tant qu’Autochtone», dit Maurice Robichaud qui avait 12 ans au moment de l’expropriation en 1972. Robichaud explique que son grand-père était à la retraite à l’époque et avait une belle maison. Après l’expropriation, il a dû emménager dans une roulotte derrière la maison de sa fille.

«Les personnes âgées ici étaient fauchées. Ils ne pouvaient pas engager d’avocats, souligne-t-il. Nous nous battons pour eux.»

Pour Magella Cormier, la douleur de devoir quitter la propriété familiale demeure vive, même 50 ans plus tard. «C’est toujours chez nous. Cela nous appartient. J’espère que nous pourrons y retourner un jour.»