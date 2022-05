200 avocats de l’aide juridique membres de la CSN sont en grève pour une demi-journée

MONTRÉAL — Il n’y aura pas d’avocats de l’aide juridique au travail avant 13h30 ce mardi dans cinq régions du Québec, soit celles de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Ces juristes syndiqués à la CSN ont déclenché une demi-journée de grève.

Ils représentent environ la moitié des 400 avocats de l’aide juridique à travers la province.

Ces avocats et avocates ont érigé des piquets de grève devant les bureaux de l’aide juridique de leur région et doivent ensuite converger vers les palais de justice de ces régions pour manifester sur l’heure du dîner.

Ils sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2019 et s’insurgent contre le refus du Conseil du trésor de maintenir la parité avec les procureurs de la Couronne québécois.

La dernière convention collective reconnaissait le principe de la parité avec les procureurs de la Couronne et les membres de l’aide juridique s’expliquent mal cette volte-face de la partie patronale.

Les conditions salariales des procureurs de la Couronne sont recommandées par un comité indépendant et ils ont obtenu des augmentations de 10 % sur quatre ans. Québec a soumis aux avocats de l’aide juridique les mêmes augmentations que celles offertes à la fonction publique, soit 6 % sur trois ans.

La présidente du syndicat des avocats et avocates de l’aide juridique de Montréal et Laval, Me Justine Lambert-Boulianne, fait valoir que ses membres sont les premiers au front dans les dossiers que le gouvernement qualifie pourtant de prioritaires, tels les dossiers de droits de la jeunesse, de violence conjugale ou sexuelle ou de défense contre les rénovictions.

Me Lambert-Boulianne estime que le temps est venu pour le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, d’intervenir, puisque la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, ne semble pas vouloir bouger.

Elle rappelle que les avocats de l’aide juridique plaident «les mêmes dossiers, devant les mêmes tribunaux et les mêmes juges, que les procureurs de la Couronne».

Le syndicat rappelle que les ministres Sonia LeBel et Simon Jolin-Barrette, tous deux avocats, se sont déjà prononcés en faveur de la parité salariale entre les avocats de l’aide juridique et les procureurs de la Couronne dans le passé.

Les syndiqués CSN ont unanimement voté en faveur d’un mandat de trois jours de grève et d’autres arrêts de travail ne sont donc pas exclus au cours des prochaines semaines. Puisqu’ils ne sont pas soumis à la Loi sur les services essentiels, les dossiers qui devaient procéder mardi matin ont été suspendus et reportés, pour la plupart, en après-midi.