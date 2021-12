2021: il n’y a pas de dialogue social avec le gouvernement Legault, déplore la FTQ

MONTRÉAL — Avec le gouvernement Legault, «il n’y en a pas de dialogue social ou à peu près pas». Il a décidé qu’il gouvernerait seul, sans écouter les travailleurs sur le terrain — avec les résultats que ça donne.

Ce diagnostic, c’est le président de la FTQ, Daniel Boyer, qui le pose, en entrevue vendredi avec La Presse Canadienne pour faire son bilan de fin d’année.

Le président de la plus grande centrale syndicale au Québec en veut pour preuve le succès mitigé qu’a connu le programme de versement de 15 000 $ aux infirmières qui reviendraient dans le réseau public à temps plein. Plusieurs conditions y étaient attachées et celles-ci n’ont jamais été négociées par les syndicats concernés.

Il cite d’autres exemples où des initiatives ont été annoncées sans consulter les représentants des travailleurs, comme les augmentations de salaire décidées unilatéralement et annoncées au beau milieu d’une négociation avec les préposés aux bénéficiaires et les éducatrices en CPE.

«Il y a un problème de dialogue social et de respect des syndicats et des travailleurs et travailleuses», conclut M. Boyer.

«En bout de piste, je peux bien, moi, être frustré en disant que le premier ministre passe par-dessus la tête des syndicats, mais en bout de piste, c’est les travailleurs et les travailleuses qui se font jouer.

«Il me semble que s’il avait établi un dialogue social, avec les sommes d’argent qui ont été dépensées, je pense qu’on aurait trouvé des solutions plus intéressantes encore et qui auraient été plus efficaces. (…) Sur le terrain, nos membres ont de bonnes idées. Et ce sont des idées qui proviennent du terrain, donc qui risquent fort de fonctionner», ajoute-t-il.

Par ailleurs, alors que le variant Omicron vient de changer la donne dans bien des milieux de travail, M. Boyer invite les gens à se faire vacciner, par solidarité envers les travailleurs de la santé.