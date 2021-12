2021 marquée par une sécheresse et des records de chaleur liés à la crise climatique

MONTRÉAL — Vagues de chaleur, sécheresse et incendies de forêt ont contribué à faire de 2021 une année aux multiples records, alors que les impacts de la crise climatique se font de plus en plus sentir, selon le bilan d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), présenté jeudi.

«Jamais en 26 ans, soit le nombre d’années qu’Environnement et Changement climatique Canada a publié un palmarès des 10 événements météo les plus marquants de l’année, n’y a-t-il eu une année comparable à celle-ci, où les Canadiens ont enduré un tel flux de phénomènes météorologiques extrêmes», a annoncé d’emblée la spécialiste en sciences physiques Chantal McCartin.

À la première place du classement trônent les multiples records de chaleur enregistrés au pays. Notamment, la municipalité de Lytton, en Colombie-Britannique, qui «a établi un nouveau record canadien de température maximale de 49,6 degrés Celsius».

En plus de cela, la sécheresse qui s’est manifestée «d’un bout à l’autre du Canada» a été «l’une des pires de l’histoire» du pays, a ajouté Mme McCartin. La situation a été «dévastatrice pour les agriculteurs» et en fin de compte, «tous les Canadiens ont ressenti les effets de la sécheresse avec la hausse de prix des aliments».

La saison des incendies de forêt était pour sa part «hâtive, active et incessante», a-t-elle indiqué, alors que «le nombre d’incendies a augmenté de 2500 par rapport à 2020».

