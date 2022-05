MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec prévoit une enveloppe de 211 millions $ pour appuyer les entreprises du secteur des sciences de la vie.

Le ministre de l ’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a profité du congrès Effervescence Montréal, au Marché Bonsecours, pour dévoiler la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025, qui prévoit 211 millions $ de crédits budgétaires.

Une stratégie, qui selon le gouvernement, «générera des investissements directs évalués à près de 2 milliards de dollars» et tourne autour de cinq grands axes: générer des synergies pour relever les grands défis de santé, développer le capital humain et attirer les talents, soutenir la création et la croissance d’entreprises innovatrices, attirer et concrétiser des projets d’investissement et stimuler la commercialisation des innovations.

Selon le ministre Fitzgibbon, elle permettra aussi au ministère de la Santé et des Services sociaux d’avoir un meilleur accès aux solutions santé élaborées au Québec.

«Cette stratégie vise à promouvoir des innovations dans les soins faisant appel aux récentes percées technologiques, allant des sciences numériques jusqu’aux nouvelles approches de médecine personnalisée», a indiqué le ministre de l’Économie.