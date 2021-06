23 nouveaux cas de COVID-19 et un décès ont été rapportés dans le Canada atlantique

Le Canada atlantique rapporte samedi 23 nouveaux cas et un décès lié à la COVID-19.

Le décès est survenu au Nouveau-Brunswick. La victime est une personne âgée de plus de 90 ans de la région de Bathurst. Quarante-cinq personnes sont mortes dans la province à cause de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Les autorités signalent aussi sept nouveaux cas, dont quatre dans la région de Fredericton et trois dans celle de Bathurst.

La province s’approche de plus en plus du seuil des 75% des personnes âgées de 12 ans et plus ayant reçu une première dose d’un vaccin. Elle a atteint un pourcentage de 74,2.

Les autorités ont rappelé que si 5871 autres personnes recevaient leur première dose d’un vaccin, la province atteindrait l’objectif de 75 %, ce qui est nécessaire avant de pouvoir commencer à assouplir les restrictions relatives à la pandémie.

En Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a recensé 10 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, ce qui porte le nombre de cas actifs à 145.

La moitié des nouveaux cas proviennent de la région de Halifax.

Quatre cas ont été identifiés dans le secteur de l’est de la province et le dernier dans le secteur occidental.

Dix personnes demeurent hospitalisées, dont six aux soins intensifs.

À Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador signale six nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire.

Le nombre de cas actifs s’élève à 40.

Les autorités disent que quatre des nouveaux cas étaient âgés de 20 à 29 ans et provenaient de la région sanitaire de l’Ouest.

Un quadragénaire de la même région a aussi été infecté, ainsi qu’une personne âgée de moins de 20 ans de la région du Centre.