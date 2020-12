24h Tremblant: Plus de 2 millions $ en dons

MONT-TREMBLANT, Qc — La pandémie a causé bien des ravages jusqu’ici, mais n’a pas freiné l’élan de générosité pour la cause des enfants. Confiné à une formule virtuelle, le 24h Tremblant a réussi à amasser 2 340 159 $.

Par voie de communiqué, les organisateurs se sont réjouis du succès de ce 20e rendez-vous sportif et festif. Pas moins de 1620 participants ont répondu à l’appel et mobilisé leur réseau respectif pour solliciter des dons en provenance de partout au Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, même de Hongrie et de Thaïlande.

Les participants étaient rassemblés en 219 équipes qui ont cumulé 3480 heures d’activité physique comme le ski, la marche, la course et le vélo.