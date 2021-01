263 nouvelles unités de logement abordable à Montréal d’ici le printemps 2022

Ottawa et Québec tentent de rattraper le retard dans la construction de logements abordables à Montréal et promettent d’en faire autant ailleurs.

Face à la crise du logement qui sévit dans la métropole, les trois paliers de gouvernement ont annoncé jeudi des investissements de 56,8 millions $ pour la réalisation de 12 projets qui totaliseront 263 nouvelles unités de logement abordable.

L’argent provient de l’enveloppe fédérale de l«l’Initiative pour la création rapide de logements» et, comme son nom l’indique, on entend agir avec célérité puisque le ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, Ahmed Hussen, a indiqué qu’on prévoyait livrer les logements d’ici le printemps 2022.

Pour sa part, Québec a mis de côté une enveloppe de 23 millions $ pour verser un supplément de loyer aux futurs locataires de certains de ces projets afin que ceux-ci ne déboursent pas plus de 25 % de leur revenu pour se loger.

Les logements, qui seront issus de tant de la construction de logements neufs que de la réhabilitation de vieux édifices, sont destinés à des clientèles vulnérables, notamment aux femmes victimes de violence, aux aînés en situation précaire, aux populations autochtones, aux personnes en situation d’itinérance, à celles aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et aux handicapés.

Le Lieutenant québécois du gouvernement Trudeau, Pablo Rodriguez, a également promis que des annonces sont à venir dans plusieurs villes en région. La crise du logement frappe la plupart des villes du Québec, qui affichent des taux d’inoccupation inférieurs à 3 % pour cent, seuil où l’on considère qu’il y a équilibre entre l’offre et la demande.