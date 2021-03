27 perquisitions policières menées mardi dans quelques régions du Québec

SHERBROOKE, Qc — Une série de perquisitions d’envergure a lieu mardi dans plusieurs régions du Québec afin de neutraliser les activités criminelles d’individus que la police croit liés à du trafic de stupéfiants et à du blanchiment d’argent.

Ce déploiement mobilise plus d’une centaine de policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et de différents services de police municipaux.

Les policiers de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) et de l’Escouade régionale mixte Estrie (ERM) procèdent à 27 perquisitions, dont 12 à Longueuil et Saint-Dominique, en Montérégie, Granby, Saint-Jérôme dans les Laurentides et Terrebonne, dans Lanaudière. Ces opérations visent principalement des résidences et véhicules d’individus liés aux activités criminelles soupçonnées.

Pour leur part, les policiers de l’ERM Estrie effectuent 15 perquisitions à Sherbrooke et à Lac-Mégantic dans des bâtiments commerciaux, des résidences et véhicules d’individus qui seraient impliqués dans le trafic de stupéfiants.

La SQ explique que ces opérations sont réalisées dans le cadre d’un projet d’enquête qui a déjà fait l’objet de perquisitions le mois dernier dans la région métropolitaine de Montréal.

Aucun bilan provisoire des opérations menées mardi n’avait été dressé en milieu de matinée et on ignorait si des arrestations étaient prévues.