2ELGBTQI+: le gouvernement fédéral investira 100 millions $ dans un plan d’action

OTTAWA — Le gouvernement fédéral s’engager à verser 100 millions $ sur cinq ans dans la mise en œuvre d’un premier plan visant à appuyer les communautés LGBTQ.

Le premier ministre Justin Trudeau a expliqué que 75 millions seront versés aux organismes communautaires 2ELGBTQI+ qui défendent la diversité sexuelle et l’inclusion.

La ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a déclaré que ces fonds seront remis «à tous ceux qui se battent pour se faire entendre et accepter.»

Elle a ajouté que ce programme était mis en place après sept de consultations menées auprès des communautés LGBTQ et bispirituelles.

Mme Ien a indiqué que plus de 5 millions $ seront réservés à la conception et à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation axées sur l’élimination de la stigmatisation et de la discrimination.