3 morts et 17 blessés en Ukraine après les attaques russes: l’Espagne soutient Kyiv

KIEV, Ukraine — Des responsables ukrainiens ont fait état samedi matin d’un plus grand nombre de victimes civiles dans les bombardements russes dans l’est et le sud du pays, alors que la visite du premier ministre espagnol Pedro Sánchez a débuté à Kyiv en signe de soutien continu de la part de Madrid et de l’Union européenne à la lutte de l’Ukraine pour déloger les forces russes de son territoire.

Dans une allocution devant le parlement ukrainien qui a reçu plusieurs ovations debout, M. Sánchez a déclaré : «Nous serons avec vous aussi longtemps qu’il le faudra.»

«Je suis ici pour exprimer la ferme détermination de l’Union européenne et de l’Europe contre l’agression illégale et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine», a-t-il déclaré le jour où l’Espagne a pris la présidence, en alternance tous les six mois, de l’Union européenne (UE) des 27.

M. Sánchez rencontrera le président Volodymyr Zelensky, les deux devant donner une conférence de presse conjointe samedi après-midi.

Ailleurs en Ukraine, des responsables régionaux ont signalé qu’au moins trois civils avaient été tués et au moins 17 autres blessés par des bombardements russes vendredi et dans la nuit. Trois personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées vendredi dans la région de Donetsk, dans l’est de la ligne de front, où de violents combats font rage, a déclaré samedi le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

L’état-major ukrainien a rapporté que de violents affrontements se poursuivaient dans trois zones de Donetsk, où il a indiqué que la Russie avait rassemblé des troupes et tenté d’avancer. Dans la dernière des mises à jour régulières sur les réseaux sociaux, l’état-major général a désigné la périphérie de trois villes – Bakhmut, Lyman et Marinka – comme des points chauds de première ligne, et a déclaré que la Russie y avait organisé la veille des tentatives d’assaut infructueuses.

Cinq personnes, dont un enfant, ont été blessées vendredi et dans la nuit dans la région de Kherson, dans le sud, a affirmé le gouverneur Oleksandr Prokudin. Il a déclaré que les forces russes ont lancé 82 attaques d’artillerie, de drones, d’obus de mortier et de roquettes sur la province, qui est coupée en deux par un tronçon de la ligne de front de 1500 kilomètres et toujours sous le choc des inondations déclenchées par l’effondrement plus tôt le mois dernier d’un important barrage sur le Dnipro.

Dans la région du nord-est de Kharkiv, les bombardements russes de la veille ont blessé un civil de 57 ans, a indiqué le gouverneur local Oleh Syniehubov le matin même. Dans la région de Soumy plus à l’ouest, un adolescent a été blessé lors d’une frappe de l’autre côté de la frontière russe, a rapporté l’administration militaire locale.

Se référant à d’éventuels pourparlers de paix, le dirigeant espagnol a déclaré que «seule l’Ukraine peut fixer les conditions et les délais des négociations de paix. D’autres pays et régions proposent des plans de paix. Leur implication est très appréciée, mais, en même temps, nous ne pouvons pas les accepter entièrement.

«C’est une guerre d’agression, avec un agresseur et une victime. Ils ne peuvent pas être traités de la même manière et le fait d’ignorer les règles ne doit en aucun cas être récompensé. C’est pourquoi nous soutenons la formule de paix du président Zelensky», a ajouté M. Sánchez.

– Avec la collaboration de Ciarán Giles.