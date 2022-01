332 000 $ pour soutenir les familles de femmes autochtones disparues ou assassinées

MONTRÉAL — Ottawa a annoncé jeudi un investissement de 332 000 $ sur trois ans pour soutenir les familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

L’argent ira à l’organisme saskatchewanais Caring Hearts, qui se spécialise dans l’accompagnement des personnes en deuil, a dit le ministre de la Justice, David Lametti, en conférence de presse virtuelle. Ce montant provient du Fonds d’aide aux victimes du ministère de la Justice.

Caring Hearts travaille déjà en collaboration avec des partenaires autochtones, mais ce nouvel investissement «est une opportunité pour nous de développer un modèle éducatif» pour former de multiples intervenants à soutenir les familles «d’une manière culturellement adaptée», s’est réjoui son directeur de l’éducation, Dwayne Yasinowski.

La trousse à outils, qui devrait être fin prête en octobre prochain, alliera «pratiques de guérison traditionnelles et approches thérapeutiques occidentales» sous forme de manuels, de guides, de vidéos faites par des aînés et de services de formation en personne.

Sur la voie de la guérison

L’aînée Lorna Standingready, qui travaille avec Caring Hearts, intervient déjà auprès des proches des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées en utilisant le savoir-faire traditionnel, soit la prière, la purification par la fumée, mais aussi la communication. «C’est un temps pour se rencontrer, pour raconter des histoires, a-t-elle dit. Nous écoutons les histoires du passé, de ce qui est arrivé. (…) et de l’espoir que, oui, nous aurons des réponses, d’une manière ou d’une autre.»

«Les victimes, les survivants et leurs familles ont besoin d’avoir accès à du soutien, à des ressources et à de l’information pour les aider à naviguer dans le système de justice et à guérir», a fait valoir M. Lametti.

«Beaucoup trop d’entre eux sont aux prises avec un deuil particulièrement dévastateur, sans jamais retrouver leurs proches, une perte qui peut causer de profonds traumatismes pour leurs communautés», a-t-il ajouté.

Il a reconnu que cette souffrance «est amplifiée par le fait que les Autochtones se heurtent à des barrières systémiques dans leur accès à la justice».

Les familles «ont besoin que la société reconnaisse que leurs proches sont disparus», a ajouté M. Yasinowski.

«Elles ont besoin de représentation dans les médias (…). Parfois, les victimes sont décrites comme ayant un style de vie dangereux ou s’étant retrouvées au mauvais endroit», a-t-il déploré, déclarant que «c’est tout le monde qui doit aider».

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.