33e Nuit des sans-abri au Québec dans près de 30 municipalités vendredi soir

MONTRÉAL — La 33e édition annuelle de la Nuit des sans-abri aura lieu à compter de ce vendredi soir dans près de 30 municipalités du Québec.

À cette occasion, depuis 1989, des personnes passent la nuit dans la rue en guise de solidarité avec celles qui y vivent dans des conditions précaires. L’événement parrainé par le Réseau Solidarité Itinérance du Québec cherche à susciter une sensibilisation à la situation d’itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale.

Une Nuit des sans-abri se déroulera dans la plupart des villes les plus populeuses du Québec, mais aussi dans des municipalités telles Amos, Bécancour, Mont-Joli, Rawdon, Shawinigan, Sorel-Tracy, Victoriaville, Plessisville et Nicolet.

L’activiste et travailleuse de rue Annie Archambault est la porte-parole de la 33e édition de La Nuit des sans-abri. Mme Archambault est bien connue sur les réseaux sociaux pour ses déclarations sur les enjeux liés à l’itinérance.

Elle signale que la Nuit des sans-abri s’adresse à un large public. Les participants y trouveront des microphones ouverts et des intervenants d’organismes communautaires qui chercheront à stimuler des échanges et des conversations sur la cause de l’itinérance avec des sans-abri, agrémentés par de la musique, du café et de la nourriture.

Les Québécois intéressés à prendre part à la Nuit des sans-abri de leur région sont invités à obtenir des renseignements à l’adresse www.itinerance.ca.