NEW YORK — Au moins 38 personnes ont contracté le coronavirus dans les prisons de New York, y compris dans le célèbre complexe correctionnel de Rikers Island, a déclaré samedi le conseil d’administration qui supervise le système carcéral de la Ville.

Dans une lettre adressée aux responsables de la justice pénale, la présidente par intérim du Conseil des centres correctionnels, Jacqueline Sherman, a écrit qu’au moins 58 autres personnes étaient actuellement surveillées dans des unités réservées à la lutte contre les maladies contagieuses.

«Il est probable que ces personnes se soient trouvées dans des centaines de zones d’habitation et de zones communes au cours des dernières semaines et ont été en contact étroit avec de nombreux détenus et membres du personnel», a soutenu Jacqueline Sherman, prévoyant une forte augmentation du nombre d’infections.

«Ce qui serait le mieux pour protéger la communauté des personnes hébergées et travaillant dans les prisons serait de réduire rapidement le nombre de personnes hébergées et travaillant dans ces prisons.»

Au cours des six derniers jours, a-t-elle écrit, le conseil a appris qu’au moins 12 employés du Service correctionnel, cinq employés des Services correctionnels de la santé et 21 détenus ont été déclarés positifs au coronavirus.

Le système carcéral de la ville et son fournisseur de soins de santé gérés par la ville n’ont pas répondu aux questions de l’Associated Press concernant la lettre envoyée par Sherman. Vendredi, le département correctionnel de la Ville a déclaré qu’un seul détenu avait reçu un diagnostic positif, ainsi que sept membres du personnel de la prison.

New York a constamment minimisé le nombre d’infections, selon ce que l’Associated Press a appris à la suite de conversations avec des détenus actuels et d’anciens détenus.

Plus de 2,2 millions de personnes sont incarcérées aux États-Unis – plus que partout ailleurs dans le monde – et on craint de plus en plus qu’une épidémie ne se propage rapidement à travers un vaste réseau de prisons fédérales et d’État, de prisons de comté et de centres de détention.

C’est une population fluide et compacte qui est déjà aux prises avec des taux élevés de problèmes de santé. Avec une capacité nationale limitée pour tester la COVID-19, les hommes et les femmes à l’intérieur des murs s’inquiètent d’être les derniers à présenter des symptômes pseudo-grippaux, ce qui signifie que certains peuvent être infectés sans le savoir.

Les premiers tests positifs dans les prisons sont apparus il y a un peu plus d’une semaine, avec moins de deux douzaines d’agents et de personnel infectés dans d’autres établissements de la Californie et du Michigan, jusqu’en Pennsylvanie.