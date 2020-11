381 milliards $ de déficit au fédéral, en attendant un plan de relance

OTTAWA — Le déficit fédéral pourrait frôler les 400 milliards $ cette année, si la pandémie devait empirer au Canada. Mais le gouvernement se dit prêt à délier encore davantage les cordons de la bourse pour aider les Canadiens à traverser un hiver «difficile», en attendant l’arrivée d’un vaccin.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, livrait lecture de son énoncé économique, lundi après-midi à la Chambre des communes, premier document sur la situation financière du pays depuis le portrait économique publié en juillet.

Selon ce document, le déficit fédéral dépassera les 381 milliards $ cette année, pour retomber autour de 121 milliards $ l’année suivante. Ce calcul ne tient pas compte du plan de relance de Mme Freeland qui, selon l’évolution de la pandémie, se chiffrera entre 70 et 100 milliards $ et se déploiera sur trois ans.

En conférence de presse, la ministre a expliqué où elle avait pris ce chiffre alors qu’elle ne dispose pas encore d’un plan précis.

«Le chiffre vient, premièrement, du niveau de blessure qu’on a dans notre économie maintenant. (…) C’est logique de penser qu’on a aujourd’hui une crise plus forte qu’on a eue en 2008-2009 et ce sera nécessaire de dépenser plus pour la relance. (…) Quand on regarde ce que les pays européens ont fait, ce que l’Australie a fait (…) on voit entre 3 % et 4 % du PIB (…) c’est comment on a fait nos calculs», a-t-elle donné en guise d’explication.

En attendant ce plan, le gouvernement fédéral a tout de même profité de l’exercice pour annoncer une série de nouvelles mesures totalisant 25 milliards $.

Parmi ces mesures, l’augmentation de la Subvention salariale d’urgence du Canada qui passera de 65 % à 75 % pour les périodes allant du 20 décembre au 13 mars prochains, et le prolongement des taux actuels de la nouvelle Subvention d’urgence pour le loyer jusqu’au 13 mars prochain également. Les deux programmes seront disponibles jusqu’en juin 2021.

On annonce également une nouvelle aide temporaire pouvant atteindre 1200 $, non imposables, pour chaque enfant de moins de six ans pour les familles à faible ou moyen revenu qui reçoivent l’Allocation canadienne pour enfants (ACE). Il est estimé qu’environ 2,1 millions d’enfants bénéficieront de cette aide, qui coûtera environ 2,4 milliards $ en 2021.

Le gouvernement fédéral s’inspirera par ailleurs du Québec pour jeter les bases d’un programme pancanadien de garde d’enfants, mais les détails suivront dans le prochain budget.

D’autres mesures visent à promouvoir une économie «verte». Ottawa propose de verser 2,6 milliards $ sur sept ans afin de mettre sur pied un programme d’éco-rénovation de 5000 $ par propriétaire. Il est aussi prévu de verser plus de 3 milliards $ pour établir des partenariats en vue de planter les deux milliards d’arbres promis lors de la dernière campagne électorale.

La ministre prévoit également une aide ciblée pour les industries les plus touchées par la pandémie. Elles pourront bientôt compter sur un nouveau programme, le Programme de crédit pour les secteurs durement touchés (PCSDT), qui offre des prêts à faible taux d’intérêt. De plus, l’industrie de l’art aura droit à 181,5 millions $ en 2021-2022. Le transport aérien régional et les petits aéroports auront droit à 392 millions $ versés en deux ans.

Ottawa crée, par ailleurs, un fonds pour la prévention et le contrôle des infections; 1 milliard $ à transférer aux provinces, la moitié cette année et l’autre moitié en 2021-2022, pour améliorer la situation dans les établissements de soins de longue durée. Cet argent vient avec des conditions, ce qui risque de froisser les gouvernements provinciaux qui ne trouveront dans le document aucune référence à leurs demandes d’augmentation des transferts en santé.

Questionnée à ce sujet, la ministre Freeland a vanté la contribution fédérale à la lutte contre la pandémie.

«On a même trouvé un chiffre très important», a-t-elle dit en conférence de presse. «Huit des 10 $ qui ont été dépensés pour protéger les Canadiens, pour les aider, pendant notre lutte contre la COVID-19, ont été dépensés par le fédéral. Alors, je pense que c’est très important de souligner à quel niveau le fédéral est là maintenant», a-t-elle ajouté.

Parmi toutes ces dépenses se trouve une nouvelle source de revenus. Le gouvernement fédéral propose que les géants du web perçoivent les taxes de vente d’ici le 1er juillet 2021. Il est estimé que cette mesure augmentera les recettes fédérales de 1,2 milliard $ sur cinq ans.

Mme Freeland dit maintenant que le gouvernement fédéral va prendre l’hiver pour peaufiner son plan de relance économique.