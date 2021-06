3900 enfants séparés de leur famille à la frontière des États-Unis sous Donald Trump

SAN DIEGO — L’administration du président Joe Biden a révélé, mardi, avoir identifié plus de 3900 enfants séparés de leurs parents au moment de franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis pendant le mandat de Donald Trump.

La politique «tolérance zéro» contre les passages illégaux à la frontière a marqué l’un des chapitres les plus controversés de l’histoire de l’immigration américaine.

Le comité d’action sur la réunification des familles mis sur pied par l’administration Biden a recensé 3913 enfants arrachés à leur famille entre le 1er juillet 2017 et la fin de la présidence de Donald Trump. Un nombre bien en dessous de celui de 5500 enfants avancé par l’Union américaine des libertés civiles (UALC) dans des documents judiciaires. L’organisme disait pourtant s’appuyer sur des informations gouvernementales.

Le comité d’action dit avoir identifié «presque tous» les enfants, mais il doit encore analyser 1723 dossiers, ce qui porterait le total de cas étudiés à 5636, bien plus près du nombre allégué par l’UALC. L’écart semble provenir d’une décision rendue par la Cour fédérale, à San Diego, dans laquelle on excluait les dossiers de 1723 enfants séparés de leur famille pour d’autres raisons que la politique de tolérance zéro, comme des cas d’enfants en danger ou encore des doutes sur les liens de parentalité.

Le comité entend aussi vérifier si des enfants ont été retirés à leur famille pendant les six premiers mois de la présidence de Donald Trump, en 2017, car ces cas ne seraient pas inclus dans la poursuite déposée par l’UALC et pourraient encore faire grimper le bilan.

Sur les 3913 enfants identifiés par l’administration Biden, 1786 ont déjà été réunis avec un de ses parents, la majorité avant la fin du mandat de Donald Trump. Dans 1695 autres cas, on aurait communiqué avec les parents, et bon nombre de ces enfants ont été remis à d’autres membres de la famille. On compte également 391 enfants dont les parents demeurent introuvables.

L’administration Biden s’est engagée à réunir les familles toujours séparées, mais le rythme de l’opération est lent et il n’est pas clair combien de ces familles seront réunies. Quatre premiers parents sont arrivés aux États-Unis, le mois dernier. Ils feraient partie d’un premier groupe de 62 personnes, soit 28 en provenance du Guatemala, 20 du Honduras, 13 du Salvador et une du Mexique.

Parmi ces gens, 29 personnes auraient déjà reçu toutes les autorisations nécessaires pour rentrer aux États-Unis. Ils pourraient donc arriver sous peu, dès que la logistique de transport sera organisée.

Le directeur adjoint en matière de droits des immigrants à l’UALC, Lee Gelernt, aurait espéré que ces retrouvailles aient lieu bien plus rapidement, mais il salue les efforts de l’administration Biden.

«On croit que nos négociations avec l’administration sont constructives et qu’elles se déroulent de bonne foi, a dit M. Gelernt aux journalistes. On espère maintenant qu’avec la mise en place d’un processus de réunification des familles, on puisse accélérer le rythme.»

Lee Gelernt souligne que les familles n’ont pas seulement besoin d’être réunies, mais elles ont aussi besoin de soutien en santé mentale, d’accompagnement et d’une indemnisation.

Pour l’instant, les familles réunies obtiennent une permission de demeurer aux États-Unis sur une base temporaire, mais l’UALC réclame une solution permanente.

Dans le rapport publié par l’administration Biden, on apprend que 60 % des enfants séparés de leur famille, soit 2270 jeunes, proviennent du Guatemala. Dans l’ordre, on retrouve ensuite 1150 enfants du Honduras, 281 du Salvador, 75 du Mexique, 74 du Brésil et 23 de Roumanie.

Les régions frontalières où l’on a retiré le plus d’enfants à leur famille sont celles de Yuma, en Arizona, avec 1114; de la vallée du Rio Grande, au Texas, avec 1,025; et d’El Paso, au Texas, avec 982.