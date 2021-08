4e vague: masque au postsecondaire et vaccination obligatoire dans le réseau santé

La poussée soudaine du variant delta amène Québec à imposer de nouvelles mesures sanitaires.

Le premier ministre François Legault a annoncé mardi que tout le personnel de la santé devra être vacciné avec deux doses d’ici octobre. Présentement, quelque 90 % pour cent du personnel de la santé est pleinement vacciné.

M. Legault n’a pas voulu s’avancer dans l’immédiat sur les conséquences d’un refus de vaccination, disant vouloir en discuter d’abord avec les partis d’opposition et des experts. Il a cependant expliqué que, selon les experts, il est clair que ce 10 % de non-vaccinés représentent un risque réel pour les milieux de travail où ils oeuvrent.

Dans le domaine de l’éducation, tous les étudiants des niveaux collégial et universitaire devront porter le masque, surtout que plusieurs proviennent de l’extérieur de la région où ils étudient.

Aux niveaux primaire et secondaire, les mesures à prendre seront déterminées à la veille de la rentrée, région par région, selon la situation épidémiologique de chacune de celles-ci.

M. Legault a expliqué que la quatrième vague est bel et bien arrivée et que la rentrée dans deux semaines entraînera inévitablement une hausse des contacts. Il a noté que le nombre de cas quotidiens, qui se situait autour de 50 à 60 nouveaux cas, est passé à une moyenne d’environ 400 par jour.

De même, les hospitalisations sont en croissance.

Le premier ministre, qui était accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, a rappelé que le variant delta est plus contagieux, plus virulent et que sa montée oblige les autorités à prendre des mesures pour y faire face.