50 corps récupérés dans les restes humains trouvés sur une ferme au Mexique

MÉXICO — Les autorités de l’État de Jalisco au Mexique ont confirmé que les restes humains découverts le mois dernier dans une ferme à l’extérieur de la ville de Guadalajara appartenaient à au moins 50 personnes.

Les procureurs de l’État de Jalisco ont déclaré que les travaux de récupération des corps à la ferme de Tlajomulco de Zuniga, qui ont commencé le 22 novembre après la découverte initiale, se sont achevés vendredi alors que les experts ont déterminé qu’il n’y avait plus aucune preuve à récupérer sur les lieux.

Les autorités ont indiqué, samedi dans un communiqué, qu’il y avait une indication «préliminaire» que les restes correspondaient à 50 personnes.

Les procureurs ont déclaré avoir identifié 13 personnes à ce jour – 12 hommes et une femme, qui étaient auparavant tous portés disparus.

L’institut d’État des sciences judiciaires cherchera à déterminer les sexes des autres corps et les causes des décès.

L’enquête se poursuit, dans le but d’identifier davantage de victimes ainsi que «les responsables de ces crimes qui nuisent gravement à la société», indique le communiqué.

L’État abrite Jalisco New Generation, l’un des cartels de drogue les plus sanglants et les plus impitoyables du Mexique.

En juillet, les procureurs de Jalisco ont annoncé que 21 corps avaient été trouvés lors de fouilles dans la cour d’une maison près de Guadalajara.

En mai, les autorités ont découvert les restes d’au moins 34 personnes dans deux propriétés distinctes de l’État.

Ces lieux de sépulture clandestins sont fréquemment utilisés par les criminels pour disposer des corps.

Au moins 40 000 personnes ont disparu depuis le début de la guerre contre la drogue au Mexique en 2006.