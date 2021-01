50 % de doses de vaccins Pfizer de moins en moyenne pour quatre semaines

OTTAWA — Le Canada s’attend à recevoir 50 % de moins de doses de vaccins Pfizer en moyenne pour les quatre prochaines semaines, a annoncé vendredi le major général Dany Fortin, en charge de la distribution au pays.

Ces délais surviennent à l’échelle mondiale alors que la compagnie pharmaceutique doit agrandir son site de production en Europe pour répondre à la demande.

M. Fortin dit que l’impact sera minimal la semaine prochaine, mais que le Canada devrait recevoir seulement le quart des doses prévues dans la dernière semaine de janvier.

La moitié des doses prévues devraient être livrées dans la première semaine de février et les deux tiers des doses prévues arriveront dans la deuxième semaine de février, a ajouté M. Fortin lors d’une conférence de presse vendredi après-midi.

Il est prévu que le Canada ait accès à 1,4 million doses de Pfizer d’ici la fin du mois de mars.

Plus tôt en journée, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand a soutenu que cette situation n’affectera pas l’objectif du Canada de vacciner l’ensemble de sa population d’ici la fin du mois de septembre.

Elle dit que cette situation est malheureuse, mais qu’elle était à prévoir alors que la chaîne logistique est sous pression à cause de la demande mondiale en vaccins.

S’exprimant après coup, le premier ministre Justin Trudeau a dit qu’il est normal qu’il y ait des imprévus, mais qu’Ottawa fait tout en son pouvoir pour livrer le plus de doses de vaccins le plus rapidement possible.

Du côté de Québec, on indique que le ralentissement temporaire de la production de Pfizer «ne fait que renforcer ce choix» d’attendre jusqu’à 90 jours pour administrer la deuxième dose de vaccin.

«La stratégie demeure la même: on doit donner un coup de barre dès maintenant et vacciner le plus de personnes vulnérables et de travailleurs de la santé possible, le plus rapidement», a affirmé Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux.

10 000 cas par jour d’ici février?

L’Agence de la santé publique du Canada présentait ses plus récentes projections; il est estimé que le nombre de cas pourrait dépasser 10 000 par jour d’ici le début du mois de février, si les contacts restent au même niveau.

Il s’agit environ du même nombre qui était prévu lors de la dernière projection de la santé publique pour le début du mois de janvier. Or, le Canada a plutôt vu 7900 cas en moyenne dans les sept derniers jours.

Les provinces les plus affectées par la hausse des cas ont récemment mis en oeuvre des mesures plus strictes. Québec a mis en place un couvre-feu à compter de 20h tous les jours; l’Ontario a émis un ordre de rester à la maison.

Les administrateurs de la santé publique ont réitéré, dans leur présentation, que «des mesures rapides, fortes et soutenues sont nécessaires pour interrompre la croissance rapide et maintenir le contrôle de la COVID-19».

Ils soutiennent que les contacts ont augmenté pendant la période des Fêtes et qu’il faudra attendre encore un peu avant de voir l’effet des mesures plus strictes du Québec et de l’Ontario sur le nombre de cas.

D’autres vols interdits?

Le Canada étudie l’option d’interdire de nouveau les vols en provenance de certains pays afin d’éviter la transmission de variants du coronavirus.

Le premier ministre Trudeau n’a pas indiqué quels pays seraient sur cette liste, se contentant plutôt de dire que son gouvernement ferait «tout ce qu’il faudra» afin de protéger les Canadiens selon les avis des experts.

À la fin décembre, le Canada avait suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni en raison d’un nouveau variant là-bas; cette suspension a été levée début janvier avec l’obligation de présenter un test négatif de COVID-19 pour rentrer au pays.

M. Trudeau a réitéré qu’il était fortement recommandé de ne pas voyager à l’international; une recommandation qui n’a pas été respectée par certains politiciens, notamment de son propre parti, dans les derniers mois.