50 sénateurs demandent à Justin Trudeau d’instaurer un «revenu minimum de base»

OTTAWA — Près de la moitié des sénateurs canadiens demandent au gouvernement Trudeau d’élargir la Prestation canadienne d’urgence afin de mettre en place «un revenu minimum de base».

Mardi, 50 membres du Sénat de divers groupes et régions ont cosigné une lettre adressée au premier ministre, à la vice-première ministre et au ministre des Finances.

Ils les encouragent à «terminer le travail amorcé en restructurant la PCU dans l’intérêt d’une plus grande équité socio-économique ainsi que d’une efficacité accrue».

À leur avis, la somme de 500$ par semaine devrait être versée «à tous ceux qui sont dans le besoin» afin d’empêcher d’autres Canadiens de «tomber entre les mailles du filet».

«C’est maintenant que les personnes démunies ont besoin d’aide», plaident-ils dans leur lettre.

Et une fois l’urgence passée, les sénateurs prient le gouvernement fédéral de se «servir des leçons de l’expérience de la PCU et de l’ensemble de la crise de la COVID-19 pour élaborer des réformes sociales et économiques, et créer un héritage positif pour tous les Canadiens».