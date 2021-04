51 cadets tricheurs devront redoubler leur année à l’école militaire de West Point

Une majorité des 73 cadets de West Point impliqués dans le plus grave scandale de tricherie à survenir à l’école militaire américaine devront redoubler leur année. Huit élèves-officiers ont aussi été expulsés, ont annoncé vendredi des responsables.

Les cadets étaient accusés d’avoir triché en mai à un examen de mathématique en ligne. Les instructeurs avaient remarqué des irrégularités dans les réponses. Tous, sauf un, étaient des étudiants de première année. L’autre était un étudiant en deuxième année.

West Point a déclaré que sur les 73 cas examinés par un comité d’honneur de leurs pairs, six cadets avaient choisi de se retirer de l’école, quatre ont été acquittés. Deux autres examens ont été abandonnés, les preuves étaient insuffisantes.

Cinquante et un cadets ont été «recalés» d’un an après avoir admis avoir triché. Deux autres devront reprendre six mois d’études.

«West Point doit être l’étalon-or pour la formation des officiers de l’armée. Nous n’exigeons rien de moins qu’une attitude impeccable de nos diplômés», a déclaré le surintendant de l’école, le lieutenant-général Darryl A. Williams dans un communiqué.

L’école a également annoncé qu’elle mettrait fin à son «processus d’aveu volontaire» vieux de 6 ans, conçu pour éviter l’expulsion aux cadets qui admettent rapidement des actes répréhensibles. Les responsables ont jugé que ce processus n’atteignait pas son objectif d’accroissement des aveux autoproclamés. Ils veulent se montrer plus intolérants pour les violations au code d’honneur des élèves-officiers.

Ce scandale est le plus important à frapper West Point depuis 1976 lorsque 153 cadets avaient dû se retirer ou avaient été expulsés pour avoir triché à un examen de génie électrique.

– Par Michael Hill, The Associated Press