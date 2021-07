57 migrants sont présumés morts après un chavirement en mer Méditerranée

LE CAIRE (AP) – Au moins 57 personnes sont présumées mortes après qu’un bateau transportant des migrants africains a chaviré lundi au large des côtes libyennes, a déclaré un responsable des migrations des Nations Unies.

Il s’agit de la plus récente catastrophe en mer Méditerranée impliquant des migrants à la recherche d’une vie meilleure en Europe.

Le navire a quitté dimanche la ville côtière occidentale de Khums, a déclaré Safa Msehli, porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Parmi les 57 personnes présumées noyées figurent 20 femmes et 2 enfants, a précisé Mme Msehli.

De plus, 18 des migrants présents sur le bateau ont été secourus et ramenés à terre par des pêcheurs et la garde côtière libyenne, a-t-elle ajouté.

Les survivants, originaires du Nigéria, du Ghana et de la Gambie, ont signalé que le navire s’était arrêté en raison d’un problème de moteur, puis avait chaviré à cause du mauvais temps, a déclaré Mme Msehli.

Le chavirement de lundi était la deuxième catastrophe maritime en moins d’une semaine au large des côtes libyennes impliquant des migrants à destination de l’Europe. Au moins 20 migrants sont passés par-dessus bord d’un navire mercredi et sont présumés morts, selon l’OIM.

Il y a eu une augmentation des traversées et des tentatives de traversées depuis la Libye ces derniers mois. Amnistie Internationale a déclaré qu’au cours des six premiers mois de cette année, plus de 7000 personnes interceptées en mer ont été renvoyées de force dans des camps de détention en Libye.

Un rapport publié plus tôt ce mois-ci par une agence des migrations a indiqué que le nombre de migrants et de réfugiés décédés en tentant d’atteindre l’Europe lors de traversées maritimes dangereuses a plus que doublé cette année, par rapport aux six premiers mois de 2020.

Le rapport indique qu’au moins 1 146 personnes ont péri entre janvier et juin, la route de la Méditerranée centrale entre la Libye et l’Italie étant la plus meurtrière avec 741 morts.

Le naufrage le plus meurtrier à ce jour cette année a eu lieu le 22 avril au large de la Libye, lorsque 130 personnes se sont noyées malgré le fait que le navire a envoyé plusieurs appels de détresse.

La Libye est devenue le point de transit dominant pour les migrants fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient. Le pays riche en pétrole a plongé dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué l’autocrate de longue date Muammar Kadhafi, en 2011.

Des groupes de défense des droits et des responsables d’agences des Nations Unies qui travaillent avec les migrants et les réfugiés ont cité pendant des années des témoignages de survivants sur les abus systématiques dans les camps de détention en Libye. Il s’agit notamment de travail forcé, de passages à tabac, de viols et de torture. Les abus accompagnent souvent les efforts visant à extorquer de l’argent aux familles avant que les migrants ne soient autorisés à quitter la Libye sur les bateaux des trafiquants.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités maritimes libyennes ont reconnu qu’un de leurs navires de la garde côtière avait tiré des coups de semonce sur un bateau de migrants qu’il poursuivait en Méditerranée. Elles ont déclaré qu’il s’agissait d’un effort apparent pour empêcher le navire de traverser vers l’Europe et de mettre en danger la vie des migrants à bord.