60 000 personnes sont attendues au Comiccon de Montréal ce week-end

MONTRÉAL — Jedis, superhéros, Vikings et personnages de jeux vidéo ont pris d’assaut le Palais des congrès, samedi, à l’occasion de la deuxième journée du Comiccon de Montréal. Des milliers de personnes, souvent costumées, ont pu rencontrer leurs vedettes préférées ou partager leur amour de la culture «geek».

Pour sa 13e mouture, le Comiccon a occupé pour la première fois trois étages du Palais des congrès. Le premier était dédié aux divers exposants d’items de collection et aux vendeurs, le deuxième aux salles de conférence, et le troisième accueillait les séances d’autographes et de photos des célébrités.

Pour Jean-François Hétu, vêtu d’un impressionnant ensemble de chasseur de fantôme, à l’image de ceux figurant dans le film «SOS Fantômes» («Ghostbusters»), participer au Comiccon lui a permis de réaliser un rêve. Il a passé plusieurs mois à confectionner son costume.

«Ça a pris sept mois pour les faire. On commande les pièces d’un peu partout à travers le monde pour essayer de trouver les meilleurs prix, explique-t-il. Ça fait 30 ans que je voulais faire ce projet-là, depuis que je suis petit garçon. C’est réalisé, fait que je suis tout énervé. J’ai mal dormi cette nuit juste parce que j’étais trop excité de venir ici.»

M. Hétu était accompagné de son fils, Vincent, qui portait le même costume. «Je voulais être avec mon père, pouvoir participer avec lui», a dit le jeune garçon, précisant avoir hâte de jouer dans les arcades.

Le premier étage dédié aux Comiccon était rempli de stands proposant des peluches, des affiches, des sacs à main et divers objets à l’effigie de héros de bandes dessinées, ainsi que du petit et grand écrans. La célèbre voiture du film «Retour vers le futur» était exposée, et prise en photo par plusieurs visiteurs. Batman et sa «Batmobile», en taille réelle, attirait aussi l’attention.

«J’avais fait le Comiccon en France, à Paris, donc c’est la première année que je le fais ici, et ça n’a absolument rien à voir. C’est absolument géant ici par rapport à Paris », lance Sébastien Luca, qui est arrivé au Québec il y a deux ans. «Je suis ici pour partager la culture un peu geek avec ma fille », ajoute-t-il, la petite Rose, 3 ans, étant perchée sur ses épaules.

Les personnages d’aimés japonais étaient aussi bien présents parmi les costumes des visiteurs du Comiccon.

Lea Gongo était notamment déguisée en Asuka, un personnage de l’animé Evangelion. «C’est l’amour de ma vie. J’ai grandi en écoutant cet animé», dit-elle.

Trois amies ont pour leur part choisi de se déguiser à l’image des trois personnages principaux de la série «Totally Spies», un projet qu’elles caressaient depuis le Comiccon de 2019.

«J’écoutais ça quand j’étais jeune, c’est comme se rappeler de la nostalgie. On le voit aussi quand on se promène», affirme Corine Boucher, vêtue de l’habit vert moulant de l’espionne Sam.

Jason Rockman, porte-parole du Comiccon, se dit fier de faire partie de l’organisation de cet événement.

«C’est vraiment une célébration de la culture pop, c’est un événement familial. Nous avons des générations qui viennent à cet événement depuis 13 ans, et nous avons vu des familles grandir ici», affirme celui qui a amené ses enfants, dorénavant adolescents, à l’événement alors qu’ils avaient trois et cinq ans.

Malgré les 60 invités d’honneur attendus au Comiccon, les vraies célébrités de l’événement demeurent les «cosplayers», soit les personnes déguisées en divers personnages, selon M. Rockman.

«C’est eux qui ont le plus de photos qui sont prises d’eux, c’est eux qui fabriquent tous leurs costumes à la main. Et c’est vraiment impressionnant quand tu vois ce qu’ils peuvent faire eux-mêmes. Ce n’est pas quelque chose qu’ils achètent», explique-t-il.

D’ailleurs, la «Mascarade», un concours de costumes, conclut la journée d’activités samedi.

Le Comiccon s’attend à accueillir un total de près de 60 000 personnes au courant du week-end.

«Typiquement, dimanche, c’est un peu plus calme, mais cette année je ne pense pas», déclare le porte-parole, en voyant l’importante foule entrer sur le site du Comiccon en matinée, samedi.

Star Wars à l’honneur

Diverses activités et conférences sont offertes au Comiccon. Samedi matin, un concert de musique de Star Wars était notamment présenté.

Une importante section de la salle d’exposition du Comiccon était d’ailleurs animée par des personnages tirés de la célèbre franchise, dont Darth Vader et des Stormtrooper.

Un peu plus loin, Jason Moreau commandait un robot du personnage R2-D2, qui semblait tout droit sorti d’un plateau de tournage. M. Moreau fait partie du club Astromech, qui fabrique des robots de Star Wars.

«La plupart sont faits en imprimante 3D, explique-t-il. On se promène avec les robots, les gens aiment ça, les enfants capotent. C’est vraiment le fun.»

«Ça vaut vraiment la peine pour la joie qu’on apporte aux enfants (et aux) grands aussi», poursuit M. Moreau.

Le Comiccon est aussi un événement très lucratif, notamment pour les commerçants.

«Ce sont trois journées chargées. Hier (vendredi) c’était la folie aussi», affirme Kristina Foley, créatrice de la petite entreprise Fox and feather creations. «J’adore ça, ça fait mon sixième Comiccon, et c’est toujours l’une des meilleures foires que je fais dans l’année», dit-elle.

Pour rencontrer vos célébrités favorites, il faut aussi sortir votre portefeuille. Par exemple, pour obtenir un autographe et une photo de l’interprète de Mercredi dans le film «La famille Addams» de 1991, Christina Ricci, il faut débourser près de 100$.

Plusieurs autres acteurs connus sont également attendus au courant du week-end, dont Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Tom Welling (Lucifer) et Emily Swallow (The Madalorian).

