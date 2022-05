60 millimètres de pluie attendus au Manitoba: autres craintes d’inondations

WINNIPEG — Un système météorologique qui se déplace lentement pourrait déverser environ 60 millimètres de pluie au Manitoba à partir de mercredi, ce qui ravive les craintes de nouvelles inondations printanières.

Le passage de cette deuxième dépression de la semaine pourrait faire monter à nouveau les niveaux de rivières et empirer les graves inondations de la rivière Rouge.

Environnement Canada indique que le système dépressionnaire devrait traverser la frontière canado-américaine mercredi et que la région de Winnipeg recevra l’essentiel des pluies jeudi. Quant aux secteurs de Parkland, d’Interlake et de l’est du Manitoba, ils continueront de recevoir de la pluie vendredi, avec des averses persistantes à certains endroits samedi.

Le gouvernement du Manitoba a émis une veille d’inondation terrestre pour tout le sud et le centre de la province.

Lundi, le gouvernement a promis qu’il offrirait de l’aide financière aux sinistrés des inondations. Le ministre de l’Infrastructure, Doyle Piwniuk, a indiqué qu’il y aurait mise en place un programme d’aide d’urgence qui permettra de distribuer plus de 10 millions $ aux sinistrés.

Les fonds, dont une partie proviendra du gouvernement du Canada, seront affectés aux dommages subis qui ne sont pas protégés par les assurances privées, tant pour les résidences privées que pour les entreprises et les municipalités.

Le sud et le centre du Manitoba ont été frappés par de fortes chutes de neige au cours de l’hiver, puis par trois tempêtes printanières en autant de semaines, ce qui a provoqué des inondations dans plusieurs secteurs. Environ 30 municipalités et communautés autochtones ont jusqu’ici déclaré l’état d’urgence sur leur territoire.

L’endroit le plus touché est la Première Nation de Peguis, où 1600 personnes ont été évacuées et des centaines de maisons ont été endommagées.

La rivière Rouge, entre la frontière des États-Unis et Winnipeg, s’est transformée en lac dans certaines régions, inondant les terres agricoles et les routes, y compris la route principale entre Winnipeg et le Dakota du Nord. Mais les communautés riveraines sont protégées par des digues et des canaux de dérivation.