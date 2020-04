8860 morts au Québec selon le pire scénario; 1263 selon un scénario optimiste

QUÉBEC — Le coronavirus pourrait faire 8860 morts au Québec, dans un scénario pessimiste, et 1263 morts dans un scénario optimiste, au bilan du 29 avril.

Ce sont les prévisions échafaudées par la Direction de la santé publique du Québec, en vue de se préparer pour un pic d’activité.

Les gestionnaires de la santé publique ont fait une présentation mardi après-midi au parlement à Québec.

Le pic devrait arriver autour du 18 avril, après quoi le nombre de victimes pourrait diminuer.

Actuellement, les gestionnaires de la santé publique se targuent de faire même mieux que les scénarios optimistes autant en matière de mortalité que du nombre de personnes hospitalisées et du nombre de personnes en soins intensifs.

Il est «extrêmement difficile» de déterminer précisément quelle sera la situation future, a expliqué en conférence de presse le Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction de la santé publique.

Les experts se disent très réticents à donner des «chiffres et des dates précises», en rappelant que ce n’est «pas de l’astrologie».

Le Dr Massé estime néanmoins que le Québec «ne sera certainement pas proche du scénario pessimiste».

Il s’est dit «relativement optimiste» étant donné que la province est intervenue «très rapidement» et que la population respecte les consignes de façon «exemplaire», à en croire des données de Google.

Les autorités ont choisi de se comparer avec l’Allemagne pour ses bons résultats et avec le Portugal étant donné ses similitudes avec le Québec, notamment la proximité de centres urbains importants et la frontière avec l’Espagne, une zone de transmission importante qui rappelle que nous sommes voisins de l’État de New York.

«La plupart de ces pays ont mis des mesures de contrôle qui sont assez proches, a déclaré le Dr Massé. Tout le monde a pris des mesures de distanciation, tout le monde a pris des mesures pour protéger les plus vulnérables, mais il y en a qui ont eu la vision ou la capacité de le faire rapidement, efficacement, fortement. Et ça, c’est la différence.»

Le scénario pessimiste est fondé sur l’Italie qui a connu une situation sanitaire catastrophique.

Hospitalisations

En matière de nombre d’hospitalisations actives, si le pire scénario donne 3028 et le meilleur 1404 au pic autour du 18 avril, actuellement le Québec dessine encore une courbe inférieure au scénario optimiste, soit 583. Pareillement en soins intensifs, la courbe du Québec est inférieure, à 164 personnes, alors que s’il avait le scénario optimiste du Portugal il serait à environ 300 actuellement, et plus 600 pour le scénario pessimiste de l’Italie.

Plus tôt dans la journée, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, s’est avancé avec beaucoup de réticence à estimer à 75 pour cent les probabilités que le Québec s’en tire avec un scénario optimiste de gestion de la pandémie.

Il a dit que les chercheurs avaient essayé d’avoir «le maximum d’informations sur la réalité qui s’est passée au Québec».

Il a ajouté que le comportement du Québec est «encourageant» et a indiqué qu’il ne pensait pas qu’on allait «se rendre aux chiffres» que les journalistes allaient voir.

Pour sa part, le premier ministre François Legault a affirmé à sa conférence de presse mardi après-midi qu’il ne voulait pas alarmer les Québécois avec des scénarios.

Il a toutefois ajouté que le Québec est «beaucoup plus proche des scénarios des pays qui ont été les meilleurs» et qu’on est «dans la bonne direction».

Le gouvernement Legault subissait de plus en plus de pression pour publier des prévisions, après la publication des données de l’Ontario.

M. Arruda avait fait part des réticences de ses propres chercheurs, tandis M. Legault avait admis qu’il souhaitait que la santé publique rende publiques ses données.