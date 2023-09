9 M$ du Fonds Fiona pour des refuges dans l’Atlantique et aux Îles-de-la-Madeleine

NEW GLASGOW, N.-É. — Les communautés éprouvées l’année dernière par le passage de la tempête post-tropicale Fiona peuvent accéder à un financement fédéral de 9 millions $ pour aider à renforcer les installations pouvant offrir un refuge aux résidants touchés par la prochaine tempête d’envergure.

L’argent provient du Fonds de rétablissement de l’ouragan Fiona, doté de 300 millions $, qui a été annoncé peu après que la tempête massive a dévasté certaines parties du Canada atlantique il y a un an ce dimanche. Les vents puissants et les fortes pluies de Fiona ont emporté les maisons vers la mer et gravement endommagé les ponts, les commerces, les aéroports et d’autres infrastructures.

La ministre fédérale du Développement économique rural, Gudie Hutchings, a fait l’annonce du financement vendredi à Summer Street Industries, à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. L’établissement propose des programmes de formation, d’éducation et d’emploi aux personnes vivant avec un handicap, mais il a été utilisé comme «centre de confort climatique» pour ceux qui ont été forcés de quitter leur domicile à cause de Fiona.

«Fiona a frappé il y a près d’un an et nous sommes ici sur un site qui était si essentiel pour aider les personnes dans le besoin à ce moment, a déclaré Mme Hutchings. Avoir accès à des centres de confort climatique désignés comme celui-ci signifiait un endroit pour prendre un repas chaud, un café chaud, recharger vos téléphones et communiquer avec votre famille.»

La ministre a déclaré que l’argent aidera les établissements désignés à acheter des éléments tels que des générateurs électriques, des téléphones satellites, des couvertures et des lits de camp, et à apporter les améliorations nécessaires pour servir le public. Les candidatures reçues avant le 17 novembre seront examinées en priorité et financées par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Les zones admissibles aux 9 millions $ comprennent la côte sud-ouest de Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, les comtés d’Antigonish, de Guysborough, de Pictou, de Cumberland et de Colchester en Nouvelle-Écosse, les zones côtières des comtés de Westmorland et de Kent, au Nouveau-Brunswick, en plus des Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

L’agence de financement de l’Atlantique est chargée d’administrer une aide fédérale de 110 millions $ pour la relance post-Fiona. En janvier, l’agence a annoncé 40 millions $ sur deux ans pour aider les producteurs de moules et d’huîtres de la côte est suite aux dommages causés par la tempête.

Mme Hutchings n’était pas en mesure de dire combien d’argent il restait à distribuer.

«Il ne reste plus beaucoup d’argent, la majeure partie est dépensée maintenant», a-t-elle affirmé.