A-20: fermeture des ponts d’étagement au rond-point Dorval jusqu’au 30 novembre

MONTRÉAL — La circulation sur un axe routier majeur de l’île de Montréal, l’autoroute 20, sera perturbée pendant plusieurs semaines par une fermeture complète dans le secteur du rond-point Dorval.

Le ministère des Transports explique que la fermeture jusqu’au 30 novembre permettra de réaliser des travaux d’urgence sur les deux ponts d’étagement surplombant l’autoroute 520.

Les voies de circulation sous l’autoroute 20 dans le rond-point Dorval seront aussi fermées.

Les automobilistes sont invités à éviter le secteur, notamment en se rendant sur l’autoroute 40. S’ils ne peuvent le faire, ils peuvent emprunter les boulevards Bouchard et Montréal-Toronto en direction ouest et le chemin Herron et le boulevard Bouchard en direction est. Un détour balisé par une signalisation temporaire indique le chemin à suivre depuis mardi soir.

Des travaux de stabilisation des talus seront réalisés afin de permettre d’entreprendre les travaux sur les ponts.

Puisque les interventions entraînent de la vibration, le ministère ne prend aucun risque et ferme les structures à la circulation. Les travaux seront réalisés en continu, 24 heures par jour.