À Gander et à Calgary, on se souvient des attentats du 11 septembre 2001

CALGARY — Janvier 2002, Ground Zero. Mark Turik y était.

Celui qui était alors un simple pompier de Calgary se souvient d’avoir vu des policiers se regrouper autour d’un cadavre qui venait d’être dégagé des ruines du World Trade Centre. On lui a appris qu’il s’agissait des restes d’un policier.

Examinant des dizaines de photographies, M. Turik raconte les souvenirs de son séjour d’une semaine dans la Grosse Pomme, quatre mois après les attentats du 11 septembre, avec cinq de ses confrères de Calgary. Les pompiers fouillaient encore les décombres pour retrouver les restes des victimes.

«Je n’ai pas ouvert cette boîte depuis 15 ans. C’est comme des petites pièces que l’on transporte avec soi sans y penser», dit M. Turik, aujourd’hui chef adjoint au service des incendies de Calgary.

À l’instar de plusieurs autres Canadiens, M. Turik se rappelle bien de la tragédie, dont on commémore cette semaine le 20e anniversaire, et de l’aide qu’il a tenté d’apporter dans les mois qui ont suivi.

Le 11 septembre 2001, quatre avions détournés par des terroristes s’étaient écrasés, dont deux contre les tours jumelles du World Trade Center, tuant près de 3000 personnes. Quelque 25 000 autres personnes avaient été blessées.

Plusieurs centaines de pompiers canadiens ont été déployés à New York dans les mois qui ont suivi. Selon Mark Turik, c’était surtout «une mission de soutien», car les pompiers locaux ne voulaient absolument pas laisser leurs confrères étrangers sortir eux-mêmes les cadavres des débris.

«Ils étaient évidemment catastrophés. Chacun d’entre eux connaissait une victime. On allait leur parler pour les soutenir», raconte M. Turik.

Au cours des 20 années qui ont suivi, le 11 septembre a été un sombre rappel pour le pompier: on n’est jamais trop préparé et on ne sait jamais ce qui peut arriver.

Sur une photo que lui ou un de ses confrères avait prise dans une caserne new-yorkaise, on peut voir une affiche sur laquelle on peut lire: «ne laissez aucun fantôme revenir nous reprocher d’avoir été mal formé».

À Gander

Le 11 septembre 2001 rappelle aussi à l’actuel maire de Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, que «l’amour du prochain pouvait vaincre la haine.»

Quand les États-Unis ont fermé leur espace aérien, l’aéroport de Gander a accueilli de nombreux voyageurs inattendus. Pas moins de 38 avions, transportant plus de 6500 personnes, ont atterri dans la petite municipalité de 9000 habitants.

C’était un cauchemar logistique, dit Percy Farwell, qui était à l’époque le maire suppléant de Gander.

Des passagers stressés et affamés devaient être nourris, rassurés. Il fallait leur trouver un endroit où loger, des traducteurs, des vêtements, des médicaments. Ces touristes n’avaient que les vêtements qu’ils portaient et le contenu de leurs bagages à main.

M. Farwell mentionne que ces passagers étaient originaires de 95 pays différents. Plusieurs ne savaient pas les raisons pour lesquelles leur appareil avait été détourné vers Terre-Neuve. Plusieurs ne pouvaient même trouver Gander sur une carte géographique.

La population de Gander et de ses environs a tout fait pour aider ces gens.

«Tout le monde a donné du temps et partagé des couvertures, des oreillers, des vêtements. On a cuisiné dès que c’était nécessaire, mentionne M. Farwell. Ces passagers avaient besoin de compassion et d’amour. Ils avaient besoin d’être rassurés.»

L’aide apportée par Gander a inspiré de nombreuses personnes, partout dans le monde. Elle a été le sujet de nombreux livres et même de la comédie musicale «Come From Away».

Le maire dit qu’il reçoit encore des messages provenant de jeunes élèves américains qui apprennent à l’école les événements du 11 septembre 2001.

Gander n’a pas été la seule ville canadienne à recevoir des touristes imprévus. Au cours de l’opération Ruban jaune, 17 aéroports répartis dans tout le pays avaient accueilli 240 avions.

M. Farwell espère que des gens ont pu trouver bien du réconfort.

«Les ténèbres sont vaincues par la lumière. Nous en sommes l’exemple.»