À la veille de la fête nationale ukrainienne, des craintes d’une attaque de la Russie

KYIV, Ukraine — À la veille du Jour de l’indépendance de l’Ukraine, et alors que l’invasion de la Russie atteint le cap des six mois, des avertissements selon lesquels Moscou pourrait envisager de commémorer ces événements en attaquant des cibles gouvernementales et civiles importantes ont suscité une certaine inquiétude dans ce pays fatigué par la guerre, mardi.

Les États-Unis ont renforcé cette inquiétude lorsque leur ambassade à Kyiv a exhorté les citoyens américains encore en Ukraine à quitter le pays immédiatement. Le département d’État a émis une alerte de sécurité, affirmant qu’il «disposait d’informations selon lesquelles la Russie intensifie ses efforts pour lancer des frappes contre les infrastructures civiles et les installations gouvernementales de l’Ukraine dans les prochains jours».

L’avertissement américain est survenu après que la Russie a affirmé que les services de renseignement ukrainiens étaient responsables d’un attentat qui a tué la fille d’un idéologue politique russe de droite ce week-end à l’extérieur de Moscou, dans une voiture piégée. L’Ukraine a nié toute implication.

Des centaines de personnes ont fait la queue mardi lors d’un service commémoratif pour rendre hommage à Darya Douguine, 29 ans, la fille d’Alexandre Douguine, un écrivain nationaliste que les médias ont surnommé «le cerveau de Poutine» en raison de son influence présumée sur le président russe Vladimir Poutine.

Mme Dugina, commentatrice d’une chaîne de télévision russe, est décédée lorsque le véhicule utilitaire sport (VUS) qu’elle conduisait a explosé samedi soir alors qu’elle rentrait chez elle après le festival patriotique Tradition. Son père, un philosophe fermement derrière la décision de M. Poutine d’envoyer des troupes en Ukraine, était largement considéré comme la cible visée.

Les accusations de la Russie selon lesquelles l’Ukraine était à l’origine du meurtre de Mme Dugina ont accru les craintes en Ukraine. Le gouvernement régional de Kyiv a interdit les événements de masse dans la capitale du 22 au 25 août en raison de ce qu’il a qualifié de «forte probabilité» d’attaques de missiles russes sur la ville pendant la semaine du Jour de l’indépendance, a déclaré la porte-parole Kateryna Datsenko.

La division du renseignement du ministère ukrainien de la Défense a également averti les habitants de Kyiv d’être prudents, en particulier le Jour de l’indépendance, et de ne pas ignorer les sirènes qui avertissent de bombardements aériens.

Alors qu’il visitait des chars et de l’artillerie russes détruits exposés près de la place principale de la capitale, Vlad Mudrak, un habitant de Kyiv, a déclaré qu’il était d’accord avec l’interdiction des rassemblements de masse.

«Notre pays traverse une période très difficile et nous devons être prudents», a déclaré mardi lors du Jour du drapeau ukrainien, M. Mudrak, âgé de 26 ans.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué le potentiel de menace au cours du week-end, lorsqu’il a déclaré dans un discours du soir que «nous devons être conscients que cette semaine, la Russie pourrait essayer de faire quelque chose de particulièrement méchant, quelque chose de particulièrement cruel».

Mardi cependant, M. Zelensky a mis l’accent sur le défi plutôt que sur l’inquiétude lorsqu’il a hissé le drapeau national lors d’un mémorial.

«Le drapeau bleu et jaune de l’Ukraine flottera à nouveau là où il devrait être. Dans tous les villes et villages temporairement occupés d’Ukraine», a-t-il dit, y compris la péninsule de Crimée que la Russie a annexée en 2014.

Centrale nucléaire

L’une des cibles potentielles qui alimentent ce sentiment de crainte est la plus grande centrale nucléaire d’Europe, située dans le sud-est de l’Ukraine, où les bombardements et les combats incessants dans la région font craindre une catastrophe nucléaire.

Lundi, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a mis en garde contre la menace nucléaire en général, d’autant plus que la Russie a fait allusion à son arsenal nucléaire massif au début de la guerre.

António Guterres a exigé lundi l’arrêt des «bavardages nucléaires», affirmant que le monde se trouvait à un «moment de danger maximal» et que tous les pays dotés d’armes nucléaires devaient s’engager à «ne pas les utiliser en premier».

Cela n’a pas empêché les bombardements près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia tôt mardi. Le gouverneur régional Valentyn Reznichenko a déclaré que les forces russes avaient tiré sur les villes de Marhanets et Nikopol à proximité sur la rive droite du Dniepr, poursuivant des semaines de bombardements de nuit incessants.

Une autre source de préoccupation était le sort des prisonniers de guerre ukrainiens. La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, s’est dite «préoccupée par les informations selon lesquelles la Fédération de Russie et les groupes armés affiliés à Donetsk prévoient – peut-être dans les prochains jours – de juger les prisonniers de guerre ukrainiens». Elle a déclaré qu’il s’agit d’un «tribunal international», mais que la procédure et un procès équitable ne seraient pas garantis.

Au milieu de la mort et de la destruction, une lueur d’espoir a émergé en Ukraine. Tout le soccer professionnel a été arrêté en février, mais une nouvelle saison de championnat commence mardi à Kyiv.

Le stade olympique verra la rencontre d’ouverture du Shakhtar Donetsk et du Metalist 1925 de Kharkiv – des équipes de villes de l’Est qui se battent pour leur existence.

Aucun fan ne sera autorisé dans le stade du centre-ville d’une capacité de 65 000 places pour le coup d’envoi à 13h (heure locale) et les joueurs devront se précipiter vers les abris anti-bombes si les sirènes aériennes retentissent.

«Les équipes, les joueurs seront fiers de cet événement», a déclaré lundi le capitaine du Shakhtar, Taras Stepanenko, lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press.