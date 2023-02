«À l’Ouest, rien de nouveau» sacré meilleur film à la cérémonie des prix BAFTA

LONDRES — Le drame allemand anti-guerre «À l’Ouest, rien de nouveau» a remporté quatorze prix, dont celui du meilleur film, aux British Academy Film Awards (BAFTA), dimanche.

La représentation viscérale de la vie et de la mort dans les tranchées de la Première Guerre mondiale a cimenté son statut de favori lorsque le cinéaste Edward Berger a été nommé meilleur réalisateur. Le film est l’adaptation du roman du même nom de l’écrivain allemand Erich Maria Remarque, un livre qui a été banni par les nazis.

La tragicomédie irlandaise «Les Banshees d’Inisherin» a remporté quatre trophées, dont celui du meilleur film britannique.

Austin Butler a gagné le prix du meilleur acteur pour «Elvis» et le prix de la meilleure actrice est allé à Cate Blanchett pour le drame orchestral «Tár».

L’acteur Richard E. Grant a animé la cérémonie, marchant sur scène dans une luxueuse cape blanche.

La vedette de «West Side Story», Ariana DeBose, a ouvert le spectacle en interprétant «Sisters are Doin’ it for Themselves», avec un rap supplémentaire faisant référence à certaines des femmes finalistes, dont Cate Blanchett, Viola Davis et Michelle Yeoh.

Le prince William, qui est président de l’académie britannique du cinéma et de la télévision, était dans le public aux côtés de son épouse Kate, princesse de Galles.

Les prix BAFTA sont l’équivalent britannique des Oscars d’Hollywood et sont surveillés de près pour tenter de savoir qui pourrait gagner aux Oscars le 12 mars.

L’annonce des nominations aux BAFTA du mois dernier a contribué à propulser le sombre «À l’Ouest, rien de nouveau», diffusé par Netflix, comme un favori de la saison des remises de prix.

Son nombre de nominations est un record conjoint pour un film non anglophone, égalant les 14 qu’avait amassés «Tigre et dragon» en 2001.

«À l’Ouest, rien de nouveau», «Les Banshees d’Inisherin» et «Tout, partout, tout à la fois» sont considérés comme les meilleurs prétendants aux Oscars. «Tout, partout, tout à la fois» mène le bal avec 11 nominations.

L’académie britannique du film a introduit des changements pour accroître sa diversité en 2020, lorsqu’aucune femme n’avait été nominée comme meilleure réalisatrice pour la septième année consécutive et que les 20 nominés dans les catégories des acteurs principaux et secondaires étaient blancs.

Cette année, 11 réalisatrices étaient en lice pour des prix dans toutes les catégories, y compris les documentaires et les films d’animation. Mais une seule des principales nominées pour le meilleur réalisateur était une femme: Gina Prince-Bythewood pour son long-métrage «La femme roi».

___

La journaliste de l’Associated Press Hilary Fox a contribué à cet article.